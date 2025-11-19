*09:00JST 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識してドルは下げ渋る可能性

18日の米ドル・円は、東京市場では155円38銭から154円82銭まで下落。欧米市場では154円91銭から155円73銭まで買われており、155円52銭で取引終了。本日19日の米ドル・円は主に155円台で推移か。日米金利差を意識して米ドルは下げ渋る可能性がある。

米労働省の発表によると、10月18日までの週の失業保険の継続受給件数は195.7万件となり、8月初旬以来の高水準。10月1日の政府閉鎖開始前の最後のデータである9月13日までの週の191.6万件から増加した。また、10月18日までの1週間の新規失業保険申請件数は23.2万件で政府機関閉鎖前の最終週だった9月20日までの週の21.9万件を上回った。米国の雇用情勢は悪化しつつあることは織り込み済みのため、18日に発表された雇用関連のデータ内容は想定の範囲内との見方が多い。ただ、米雇用情勢については予断を許さない状況が続いており、米長期金利の上昇はやや抑制される可能性がある。《CS》