ソフトバンクＧ、サークレイス◆今日のフィスコ注目銘柄◆

ソフトバンクＧ＜9984＞

10月29日につけた27695円をピークに調整を強めている。11月4日にマドを空けての下落でこれまで支持線として機能していた25日線を割り込み、その後は同線が抵抗線として機能するなかで、前日までの下げで75日線まで調整した。トレンドは悪化傾向にあるものの、75日線およびボリンジャーバンドの-2σを割り込んできたことで、押し目狙いのスタンスにも向かわせそうだ。



サークレイス＜5029＞

世界中のSalesforceユーザーに採用されるDevOpsプラットフォームでAI活用、ソース管理、CI/CD、自動テスト、ガバナンス強化までを一貫して支援するCopadoと、パートナー契約の締結を完了した。この提携により、Salesforceの環境における開発の品質向上、リリース速度の向上、運用の効率化を実現し、CopadoのAIを活用したDevOpsプラットフォームの包括的な導入・活用支援を日本企業に提供する。《CS》