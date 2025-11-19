関連記事
11/19の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:37JST 11/19
[強弱材料]
強気材料
・シカゴ日経225先物は上昇（48850、+350）
・米原油先物相場は上昇（60.74、+0.83）
・米長期金利は低下
・為替相場は円安・ドル高（155.40-50）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（48702.98、-1620.93）
・NYダウは下落（46091.74、-498.50）
・ナスダック総合指数は下落（22432.85、-275.22）
・SOX指数は下落（6551.03、-154.70）
・VIX指数は上昇（24.69、+2.31）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・10月貿易収支
・10月輸出
・10月輸入
・9月コア機械受注
・10月英国消費者物価指数
・10月南アフリカ消費者物価指数
・9月ユーロ圏経常収支
・10月ユーロ圏CPI
・10月米国住宅着工件数
・10月米国住宅建設許可件数
・米国連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(10月28-29日会合分)
・米国ニューヨーク連銀総裁がイベント冒頭のあいさつ
・米半導体大手エヌビディア決算発表《ST》
