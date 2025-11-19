11/19の強弱材料

*08:37JST 11/19

[強弱材料]

強気材料

・シカゴ日経225先物は上昇（48850、+350）

・米原油先物相場は上昇（60.74、+0.83）

・米長期金利は低下

・為替相場は円安・ドル高（155.40-50）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（48702.98、-1620.93）

・NYダウは下落（46091.74、-498.50）

・ナスダック総合指数は下落（22432.85、-275.22）

・SOX指数は下落（6551.03、-154.70）

・VIX指数は上昇（24.69、+2.31）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・10月貿易収支

・10月輸出

・10月輸入

・9月コア機械受注

・10月英国消費者物価指数

・10月南アフリカ消費者物価指数

・9月ユーロ圏経常収支

・10月ユーロ圏CPI

・10月米国住宅着工件数

・10月米国住宅建設許可件数

・米国連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(10月28-29日会合分)

・米国ニューヨーク連銀総裁がイベント冒頭のあいさつ

・米半導体大手エヌビディア決算発表《ST》