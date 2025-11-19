三精テクノロジーズ、フジテック株28万株を公開買付けへ応募、特別利益15億円を計上へ

■1株5,700円でBospolder1の公開買付けに応じる方針

三精テクノロジーズ<6357>(東証スタンダード)は11月18日、保有するフジテック<6406>(東証プライム)の普通株式全28万株について、Bospolder 1株式会社による公開買付けに応募することを決定したと発表した。同社はこれまで、事業シナジーを踏まえた戦略的観点からフジテック株式を保有してきたが、フジテックの取締役会が公開買付けに賛同し、成立後は非公開化が予定されていることを踏まえ応募を決議した。

公開買付け価格は普通株式1株あたり5,700円で、買付期間は2025年11月14日から同年12月15日までと設定されている。応募後、三精テクノロジーズの同株式保有数はゼロとなる見通しであり、保有資産の全てを処分する形となる。公開買付け開始公告日は11月13日、決済開始日は12月22日を予定している。

今回の応募が成立した場合、同社は2026年3月期第3四半期連結決算において、投資有価証券売却益として15億2百万円の特別利益を計上する見込みとしている。なお、この特別利益は2025年5月9日に公表済みの業績予想には織り込まれておらず、今後、その他要因も含めて精査した上で、必要に応じ速やかに修正を公表するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

