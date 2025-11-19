*05:43JST 11月18日のNY為替概況

18日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円05銭へ弱含んだのち、155円73銭まで上昇し、引けた。

世界の資産市場の下落を警戒し、リスク回避の動きが優勢となった。その後、雇用関連指標の改善や11月NAHB住宅市場指数などの改善で、リスク回避の動きが後退した。

ユーロ・ドルは1.1608ドルまで上昇後、1.1572ドルまで下落し、引けた。

ユーロ・円は179円78銭まで下落後、180円29銭まで上昇した。

ポンド・ドルは1.3134ドルへ下落後、1.3172ドルまで上昇。

ドル・スイスは0.7955フランまで下落後、0.8001フランまで上昇した。



[経済指標]

・米・先週分新規失業保険申請件数（10/18）：23.2万件

・米・失業保険継続受給者数（10/18）：195.7万人（前回：194.7万人）

・米・ADP週次雇用（11/1）:－2500 週平均（前週－11250）

・米・11月ニューヨーク連銀サービス業活動：－21.7 （10月：－23.6）

・米・8月耐久財受注確定値：前月比＋2.9％（予想＋2.9％、速報：＋2.9％）

・米・11月NAHB住宅市場指数：38（予想：37、10月：37）

・米・8月製造業受注：前月比＋1.4％（予想：-1.3％、7月：－1.3％←－1.4％）《KY》