*20:05JST プリモグローバルホールディングス---「PRIDE指標2025」ゴールド5年連続受賞

プリモグローバルホールディングス＜367A＞は17日、日本事業を運営するプリモ・ジャパンが、LGBTQ＋に関する企業の取り組みを評価する「PRIDE指標2025」において、5年連続で最高評価の「ゴールド」を受賞したと発表した。

同指標は、一般社団法人「work with Pride」が策定し、今年で10回目の実施となるもので、「Policy」「Representation」「Inspiration」「Development」「Engagement/Empowerment」の5項目で企業の取り組みが評価される。プリモ・ジャパンは全項目で基準をクリアした。

同社は、LGBTQ＋に関するeラーニング研修や当事者による講演会、社内相談窓口の設置、ビジネスネームの使用許可などを通じ、多様性に配慮した働きやすい職場づくりに注力。さらに、Tokyo Pride 2025への協賛や、LGBTQ＋カップルに向けた婚約指輪・結婚指輪の紹介など、社外に向けた活動も展開している。《AK》