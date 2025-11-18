*18:32JST 18日の香港市場概況：ハンセン指数は3日続落、ハイテク株に調整傾向

18日の香港市場は3日続落。主要88銘柄で構成されるハンセン指数が前日比454.25ポイント（1.72％）安の25930.03ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）が153.56ポイント（1.65％）安の9174.84ポイントで引けた。

ハンセン指数はこの日、約3週ぶりの安値水準を付けた。米国株安の余波とともに、ハンセン指数の3日続落を映し投資家のリスク回避姿勢が顕著になった。特に、テクノロジーセクターの割高感が警戒され、グローバルなハイテク株の調整傾向が地域市場にも波及した。一方で、中国と主要国・地域との国際摩擦の深刻化が資金流出を促し、香港市場における対中本土系資産への信頼感低下を招いた。加えて、指数が心理的節目の2万6000を下回ったことが売りの自律反応をさらに加速させた。

ハンセン指数の構成銘柄では、素材関連セクターの下げが目立ち、中国宏橋（1378/HK）が5.9％安、紫金鉱業集団（2899/HK）が4.4％安、中国中信（0267/HK）が3.9％安と急落した。国際商品市況の軟化に加え、景気減速に伴うインフラ投資の減退観測が売りを誘発した。また、不動産株では恒基地産（0012/HK）が2.8％安、新鴻基地産（0016/HK）が2.3％安と軟調。金利環境の不透明感や販売低迷が引き続き重荷となった。

金融・保険セクターも軟調で、平安保険（2318/HK）が2.5％安、中国人寿保険（2628/HK）が3.6％安、AIAグループ（1299/HK）が3.4％安と大きく下げた。米国金利の先高観に伴う運用環境の悪化や、中国本土経済の不確実性が売り材料となった。その他、テクノロジー関連も総じて軟調で、アリババ（9988/HK）や美団（3690/HK）も下落圏で推移した。

反面、上昇が目立ったのは一部のエネルギー・通信関連で、中石化（0386/HK）が0.2％高、中通快逓（2057/HK）が0.2％高と小幅ながら反発した。また、中芯国際集成電路製造（0981/HK）が1.4％高、携程集団（9961/HK）が1.6％高としっかりした動き。前者は半導体需給改善期待、後者は旅行関連消費の回復基調が支援材料となった。

本土市場も3日続落。主要指標の上海総合指数は前日比0.81％安の3939.81ポイントで取引を終了した。《AK》