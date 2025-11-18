関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
*15:52JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか電気機器、機械、石油・石炭製品、銀行業、証券業なども下落。一方、上昇はなし。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 陸運業 ／ 2,238.63 ／ -0.03
2. 小売業 ／ 2,207.1 ／ -0.28
3. パルプ・紙 ／ 560.52 ／ -0.36
4. 水産・農林業 ／ 705.5 ／ -0.53
5. 医薬品 ／ 3,681.83 ／ -0.87
6. 食料品 ／ 2,476.54 ／ -1.11
7. 空運業 ／ 234.26 ／ -1.11
8. 海運業 ／ 1,693.15 ／ -1.35
9. その他金融業 ／ 1,155.56 ／ -1.48
10. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,192.18 ／ -1.69
11. 鉄鋼 ／ 732.48 ／ -1.70
12. その他製品 ／ 7,435.33 ／ -1.71
13. 建設業 ／ 2,496.45 ／ -1.92
14. 金属製品 ／ 1,542.14 ／ -1.98
15. ガラス・土石製品 ／ 1,691.19 ／ -2.00
16. 繊維業 ／ 827.48 ／ -2.25
17. 電力・ガス業 ／ 668.7 ／ -2.25
18. 不動産業 ／ 2,408.39 ／ -2.28
19. ゴム製品 ／ 5,503.34 ／ -2.28
20. サービス業 ／ 2,999.55 ／ -2.38
21. 化学工業 ／ 2,460.92 ／ -2.49
22. 卸売業 ／ 4,678.4 ／ -2.58
23. 輸送用機器 ／ 4,746.98 ／ -2.61
24. 保険業 ／ 2,848.14 ／ -2.64
25. 精密機器 ／ 12,702.28 ／ -2.83
26. 情報・通信業 ／ 7,689.97 ／ -3.02
27. 鉱業 ／ 885.86 ／ -3.06
28. 証券業 ／ 745.34 ／ -3.26
29. 銀行業 ／ 463.52 ／ -3.57
30. 石油・石炭製品 ／ 2,246.15 ／ -4.02
31. 機械 ／ 4,123.48 ／ -4.08
32. 電気機器 ／ 6,041.46 ／ -4.30
33. 非鉄金属 ／ 3,278.61 ／ -8.46《CS》
スポンサードリンク