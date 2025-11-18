関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～JGBダブル、ニチコンなどがランクイン
*15:05JST 出来高変化率ランキング（14時台）～JGBダブル、ニチコンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月18日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2251＞ JGBダブル 110740 1992.726 355.11% -0.0003%
＜4431＞ スマレジ 334300 112398.32 231.19% -0.0184%
＜6035＞ IRJHD 440300 46083.2 226.14% -0.023%
＜5724＞ アサカ理研 1500500 419426.66 221.01% 0.103%
＜1308＞ 上場TPX 1307171 656212.016 206.51% -0.0247%
＜7271＞ 安永 740100 119314.62 206.04% 0.1224%
＜7595＞ アルゴグラフ 671500 175259.86 205.38% 0.0551%
＜264A＞ Schoo 1359900 109918.64 204.98% -0.0189%
＜2634＞ NFSP500ヘ 112300 66819.739 204.53% -0.0184%
＜2569＞ 上場NSQヘ 285422 173749.13 195.82% -0.0235%
＜6996＞ ニチコン 2033300 529619.36 193.2% 0.1199%
＜2624＞ iF225年4 31020 45922.344 186.6% -0.031%
＜5216＞ 倉元 2042700 51055.64 177.64% 0.0975%
＜1631＞ NF銀行17 18476 100491.15 177.01% -0.0258%
＜7803＞ ブシロード 4847000 312809.66 169.26% -0.0815%
＜4570＞ 免疫生物 4879300 836171.04 161.44% 0.1762%
＜2525＞ NZAM225 1194 30929.14 160.43% -0.0266%
＜2561＞ iS日国債 32965 18196.232 156.85% -0.0023%
＜4633＞ サカタインクス 567700 288062.44 156.67% -0.047%
＜7527＞ システムソフト 7635400 120058.16 148.62% -0.1285%
<3900> クラウドワクス 2143100 413873.56 147.69% 0.1551%
<1591> NFJPX400 2996 22404.595 135.2% -0.0225%
<4082> 稀元素 5139800 1919028.74 134.5% 0.0418%
<6993> 大黒屋 38414000 598182.86 131.42% 0.2083%
<1348> MXSトピクス 237213 224400.439 125.22% -0.0248%
<290A> Syns 6135300 1923721.96 124.95% -0.0009%
<194A> WOLVES 415200 268811.72 123.81% 0.0178%
<7965> 象印 1454000 744315.04 121.42% -0.0052%
<276A> ククレブ 344300 377622.2 115.51% -0.06%
<9553> マイクロアド 2075500 348868.56 113.52% -0.0295%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク