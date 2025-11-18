ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～JGBダブル、ニチコンなどがランクイン

2025年11月18日 15:05

*15:05JST 出来高変化率ランキング（14時台）～JGBダブル、ニチコンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月18日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2251＞ JGBダブル　　　 110740 　1992.726　 355.11% -0.0003%
＜4431＞ スマレジ　　　　　　334300 　112398.32　 231.19% -0.0184%
＜6035＞ IRJHD　　　　　440300 　46083.2　 226.14% -0.023%
＜5724＞ アサカ理研　　　　　1500500 　419426.66　 221.01% 0.103%
＜1308＞ 上場TPX　　　　　1307171 　656212.016　 206.51% -0.0247%
＜7271＞ 安永　　　　　　　　740100 　119314.62　 206.04% 0.1224%
＜7595＞ アルゴグラフ　　　　671500 　175259.86　 205.38% 0.0551%
＜264A＞ Schoo　　　　　1359900 　109918.64　 204.98% -0.0189%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　112300 　66819.739　 204.53% -0.0184%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　285422 　173749.13　 195.82% -0.0235%
＜6996＞ ニチコン　　　　　　2033300 　529619.36　 193.2% 0.1199%
＜2624＞ iF225年4　　　31020 　45922.344　 186.6% -0.031%
＜5216＞ 倉元　　　　　　　　2042700 　51055.64　 177.64% 0.0975%
＜1631＞ NF銀行17　　　　18476 　100491.15　 177.01% -0.0258%
＜7803＞ ブシロード　　　　　4847000 　312809.66　 169.26% -0.0815%
＜4570＞ 免疫生物　　　　　　4879300 　836171.04　 161.44% 0.1762%
＜2525＞ NZAM225　　　1194 　30929.14　 160.43% -0.0266%
＜2561＞ iS日国債　　　　　32965 　18196.232　 156.85% -0.0023%
＜4633＞ サカタインクス　　　567700 　288062.44　 156.67% -0.047%
＜7527＞ システムソフト　　　7635400 　120058.16　 148.62% -0.1285%
<3900> クラウドワクス　　　2143100 　413873.56　 147.69% 0.1551%
<1591> NFJPX400　　2996 　22404.595　 135.2% -0.0225%
<4082> 稀元素　　　　　　　5139800 　1919028.74　 134.5% 0.0418%
<6993> 大黒屋　　　　　　　38414000 　598182.86　 131.42% 0.2083%
<1348> MXSトピクス　　　237213 　224400.439　 125.22% -0.0248%
<290A> Syns　　　　　　6135300 　1923721.96　 124.95% -0.0009%
<194A> WOLVES　　　　415200 　268811.72　 123.81% 0.0178%
<7965> 象印　　　　　　　　1454000 　744315.04　 121.42% -0.0052%
<276A> ククレブ　　　　　　344300 　377622.2　 115.51% -0.06%
<9553> マイクロアド　　　　2075500 　348868.56　 113.52% -0.0295%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

