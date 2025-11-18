*12:49JST GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社×著名投資家はっしゃん氏対談動画文字起こし（9）

●はっしゃん

非常に興味深いお話を伺いました。いまのAIに関するお話を踏まえると、やはり日本企業の中でも、AIを活用してより競争力を高める企業と、逆に変化に乗り遅れてしまう企業に二極化していくように感じます。その中で御社は、AIを積極的に取り入れ、むしろそれを成長の原動力にできる企業という理解でよろしいでしょうか。

■GMOグローバルサインHD 青山様

はい、その通りです。

●はっしゃん

ありがとうございます。非常に頼もしいお言葉でした。

では、最後の質問に移らせていただきます。最近、日本国内でもランサムウェア被害が相次いでいます。たとえばアサヒビールさんやアスクルさんなど、名だたる企業が攻撃を受け、数週間にわたって業務が停止する事態も発生しました。

御社は電子認証という少し異なる領域を手掛けられていますが、信頼性のインフラを支える企業として、こうしたサイバー攻撃の増加は本来であれば追い風になる側面もあると思います。一方で、投資家の目線から見ると、セキュリティ関連のニュースが出た際に他社株は上昇しても、御社株はあまり反応しないという印象を持たれている方も多いのではないでしょうか。

この点について、御社としてのリスク対応方針や、こうした社会的状況の中でどのような立ち位置を築いていくのか、総合的な見解をお聞かせいただけますか。

■GMOグローバルサインHD 青山様

まず最も重要なことは、企業や社員の皆様がセキュリティに対する意識を高めることだと考えています。その上で、意識を高めるだけでなく、システムへの侵入リスクを構造的に減らす仕組みを整えることが大切です。たとえば、当社が提供する「トラスト・ログイン」を導入していただくことで、企業はログイン時の“入り口”を守ることができます。こうした対策は一見するとコスト増のように感じられるかもしれませんが、保険と同じ発想で導入する価値があります。

さらに当社のサービスは、単にセキュリティを強化するだけでなく、業務効率化や利便性向上にもつながるのが特徴です。「使いやすく、社員が仕事をしやすくなる」、そう感じていただけることを意識して設計しています。企業の皆様には、今後さらにセキュリティ意識を高め、積極的に取り組んでいただきたいと考えています。

実際、当社の「トラスト・ログイン」に関しても、ランサムウェア対策を目的とした問い合わせが急増しており、社会全体で関心が高まっていると感じています。

●はっしゃん

なるほど。現時点では業績に直接表れていないかもしれませんが、今後、社会全体でセキュリティ需要が高まる中では、御社にとって大きな追い風になるという理解でよろしいでしょうか。

■GMOグローバルサインHD 青山様

はい。まったくその通りです。

●はっしゃん

ありがとうございます。本日は、まさに今もっとも注目されているセキュリティ分野やAI活用、そして企業の信頼基盤を支えるビジネスモデルについて大変勉強になりました。

私自身、今回のお話を通じて、投資家としても「万が一のリスクに備え、長期的に信頼を築ける企業」をしっかり見極めていく必要があると改めて感じました。本日は貴重なお時間をありがとうございました。

■GMOグローバルサインHD 青山様

こちらこそ、ありがとうございました。

■GMOグローバルサインHD 青山様

本日はありがとうございました。私どもの事業は「電子認証局」など、やや分かりにくい専門的な言葉も多く、なかなか一般の方には伝わりづらい部分もあるかと思います。

しかし、今日のはっしゃんさんからのさまざまなご質問を通じて、視聴者の皆様にも当社の事業の意義や社会的な役割を少しでも分かりやすくお伝えできたのではないかと感じております。本当にありがとうございました。

●はっしゃん

こちらこそ、本日は大変勉強になりました。日頃から耳にしていたセキュリティリスクについて、実際に御社が提供しているサービスと結び付けて理解できたことは非常に有意義でした。日本発の電子認証局として、こうした分野をリードされている企業が存在することは、日本全体にとっても非常に心強いと思います。今後のさらなる成長を心から期待しておりますし、個人的にも応援させていただきたいと感じました。本日は本当にありがとうございました。

ありがとうございました。これにて対談は終了とさせていただきます。