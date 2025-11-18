*12:45JST GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社×著名投資家はっしゃん氏対談動画文字起こし（5）

GMOグローバルサイン・ホールディングス＜3788＞

当社の事業は国内にとどまらず、グローバル展開も積極的に進めています。現在、11カ国に拠点を構え、当社のサービスは世界230を超える国と地域で利用されています。日本発の電子認証局としての独自性を維持しながら、グローバルな視点で事業を推進している点が当社の大きな強みです。

また、売上の約4割が海外事業によるものであり、社員（当社では「パートナー」と呼んでいます）の約半数が海外拠点に所属するなど、グローバル企業としての体制も確立しています。今後も拡大を続ける世界のデジタルトラスト市場を確実に取り込み、さらなる成長を目指してまいります。

当社の収益の大半はストック型事業で構成されており、これにより健全な財務体質と安定したキャッシュ創出力を実現しています。

この強固な基盤が、電子認証局を中心とした当社事業の競争優位性を支えるとともに、新たな領域への挑戦を可能にする原動力となっています。ストック型事業×グローバル展開×健全な財務基盤という好循環が、当社の持続的な成長エンジンを形成しています。

この好循環を踏まえ、当社は2025年12月期より配当性向を従来の50％から65％へ引き上げることを決定いたしました。株主の皆様との長期的な信頼関係の構築を重視し、安定した還元と持続的な成長の両立を目指してまいります。

GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社×著名投資家はっしゃん氏対談動画文字起こし（6）に続く《KM》