出来高変化率ランキング（10時台）～BUYSELL、窪田製薬などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月17日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜376A＞ 米債710ヘ 106 26.55 323.68% -0.0021%
＜4596＞ 窪田製薬 4316100 23900.86 251.83% -0.1186%
＜237A＞ iS米債25 1421550 28779.954 244.43% -0.0094%
＜5255＞ モンスターラボ 6070900 133265.66 231.53% 0.2222%
＜6145＞ NITTOKU 284100 110256.22 206.91% 0.0627%
＜7803＞ ブシロード 2256000 128383.26 200.44% 0.2777%
＜7271＞ 安永 295200 53646.12 198.15% 0.1738%
＜5216＞ 倉元 886300 28342.64 180.82% -0.1506%
＜4053＞ サンアスタリスク 652400 64093.16 164.65% 0.095%
＜5985＞ サンコール 3737600 1045389.84 149.94% 0.1693%
＜3452＞ ビーロット 283600 104404.84 145% -0.1098%
＜197A＞ タウンズ 1490700 178680.82 143.28% -0.1212%
＜4480＞ メドレー 790300 570620.88 136.09% 0.0909%
＜9353＞ 桜島埠 62600 47107.68 128.59% 0.0878%
＜4493＞ サイバセキュリ 519000 293498.26 128.06% 0.1252%
＜4418＞ JDSC 1065400 529317.16 120.83% 0.0848%
＜366A＞ ウェルネスC 129300 113105.64 117.23% -0.1361%
＜9553＞ マイクロアド 994000 168940.18 109.86% 0.1532%
＜6562＞ ジーニー 250400 87235.94 102.19% -0.0767%
＜3989＞ シェアリングT 705000 247269.78 101.15% 0.1161%
<7082> ジモティー 288300 128364.72 100.96% -0.0945%
<286A> ユカリア 300400 83057.14 98.59% -0.1662%
<3719> AIストーム 1926200 294869.4 95.46% 0.0847%
<7352> TWOSTONE 206900 67739.5 94.55% -0.0679%
<3823> WHYHOWDO 2130100 50675.32 93.42% -0.1034%
<7685> BUYSELL 357800 509041.1 92.02% 0.1201%
<3300> アンビション 132200 106114.26 87.75% -0.0294%
<7747> アサヒインテック 2139200 2261670.75 86.32% 0.1396%
<5621> ヒューマンT 150400 108723.92 84.71% -0.1809%
<3763> プロシップ 104500 75718.56 80.86% 0.0825%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
