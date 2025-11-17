ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～BUYSELL、窪田製薬などがランクイン

2025年11月17日 10:37

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～BUYSELL、窪田製薬などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月17日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜376A＞ 米債710ヘ　　　 106 　26.55　 323.68% -0.0021%
＜4596＞ 窪田製薬　　　　　　4316100 　23900.86　 251.83% -0.1186%
＜237A＞ iS米債25　　　　1421550 　28779.954　 244.43% -0.0094%
＜5255＞ モンスターラボ　　　6070900 　133265.66　 231.53% 0.2222%
＜6145＞ NITTOKU　　　284100 　110256.22　 206.91% 0.0627%
＜7803＞ ブシロード　　　　　2256000 　128383.26　 200.44% 0.2777%
＜7271＞ 安永　　　　　　　　295200 　53646.12　 198.15% 0.1738%
＜5216＞ 倉元　　　　　　　　886300 　28342.64　 180.82% -0.1506%
＜4053＞ サンアスタリスク　　652400 　64093.16　 164.65% 0.095%
＜5985＞ サンコール　　　　　3737600 　1045389.84　 149.94% 0.1693%
＜3452＞ ビーロット　　　　　283600 　104404.84　 145% -0.1098%
＜197A＞ タウンズ　　　　　　1490700 　178680.82　 143.28% -0.1212%
＜4480＞ メドレー　　　　　　790300 　570620.88　 136.09% 0.0909%
＜9353＞ 桜島埠　　　　　　　62600 　47107.68　 128.59% 0.0878%
＜4493＞ サイバセキュリ　　　519000 　293498.26　 128.06% 0.1252%
＜4418＞ JDSC　　　　　　1065400 　529317.16　 120.83% 0.0848%
＜366A＞ ウェルネスC　　　　129300 　113105.64　 117.23% -0.1361%
＜9553＞ マイクロアド　　　　994000 　168940.18　 109.86% 0.1532%
＜6562＞ ジーニー　　　　　　250400 　87235.94　 102.19% -0.0767%
＜3989＞ シェアリングT　　　705000 　247269.78　 101.15% 0.1161%
<7082> ジモティー　　　　　288300 　128364.72　 100.96% -0.0945%
<286A> ユカリア　　　　　　300400 　83057.14　 98.59% -0.1662%
<3719> AIストーム　　　　1926200 　294869.4　 95.46% 0.0847%
<7352> TWOSTONE　　206900 　67739.5　 94.55% -0.0679%
<3823> WHYHOWDO　　2130100 　50675.32　 93.42% -0.1034%
<7685> BUYSELL　　　357800 　509041.1　 92.02% 0.1201%
<3300> アンビション　　　　132200 　106114.26　 87.75% -0.0294%
<7747> アサヒインテック　　2139200 　2261670.75　 86.32% 0.1396%
<5621> ヒューマンT　　　　150400 　108723.92　 84.71% -0.1809%
<3763> プロシップ　　　　　104500 　75718.56　 80.86% 0.0825%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事