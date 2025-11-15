*14:57JST 英ポンド週間見通し：伸び悩みか、英追加利下げ観測でポンド買い後退も

■堅調推移、英財政不安も日英金利を意識

今週のポンド・円は堅調推移。英国の財政不安は解消されていないため、リスク回避的なポンド売り・米ドル買いが優勢となったが、この局面で米ドル・円相場は円安方向に振れており、ポンド売り・円買いは一部にとどまった。一方、週後半には日英金利差を意識したポンド買い・円売りが観測されており、ポンド・円は一時204円を上回った。取引レンジ：201円46銭-204円07銭。

■伸び悩みか、英追加利下げ観測でポンド買い後退も

来週のポンド・円は弱含みか。英国の重要経済指標で低調な内容が目立ち、11月19日発表の10月消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回った場合、追加利下げ観測からポンド売りがやや強まりそうだ。また、英国の財政悪化も警戒され、ポンド売りを後押し。また、日本の円安牽制が意識されるため、リスク選好的な円売りは抑制されそうだ。

○発表予定の英主要経済指標・注目イベント

・19日：10月消費者物価指数（9月：前年比＋3.8％）

・21日：10月小売売上高（9月：前月比+0.5％）

・21日：11月製造業PMI（10月：49.7）

・21日：11月サービス業PMI（10月：52.3）

予想レンジ：202円00銭-205円00銭《FA》