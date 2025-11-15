*04:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

ドル・円オプション市場で変動率は3カ月物を除いて上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率

・1カ月物8.77％⇒8.94％（08年＝31.044％）

・3カ月物9.08％⇒9.08％（08年＝31.044％）

・6カ月物9.22％⇒9.29％（08年＝23.92％）

・1年物9.39％⇒9.41％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.76％⇒＋0.91％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.76％⇒＋0.85％（08年10/27＝+10.90％）

・6カ月物＋0.62％⇒＋0.67％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.42％⇒＋0.46％（08年10/27＝+10.71％）《KY》