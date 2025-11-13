ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続伸、アドバンテストやエムスリーが2銘柄で約264円分押し上げ

2025年11月13日 16:50

記事提供元：フィスコ

*16:50JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続伸、アドバンテストやエムスリーが2銘柄で約264円分押し上げ
13日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり149銘柄、値下がり75銘柄、変わらず1銘柄となった。

12日の米国株式市場はまちまち。議会下院によるつなぎ予算案を巡る採決を控
え、政府機関の再開期待に寄り付き後、上昇。成長減速懸念の後退でダウは終日買われ、過去最高値を更新した。一方、根強い人工知能（AI）バブル懸念でハイテクが冴えずナスダックは軟調に推移し、まちまちで終了。米株式市場の動向を横目に、13日の日経平均は50.16円安の51013.15円と反落して取引を開始した。朝方は為替ドル・円が155円台を付ける円安・ドル高水準となったことで、輸出関連株には好影響とみられた。寄付き後は小幅な下げから持ち直し、国内需給が売り過ぎ警戒から買いを誘った様子も見られた。ただ、為替の円安進行による介入警戒感もくすぶるなか、積極的な買いには慎重さが残る展開となった。

大引けの日経平均は前日比218.52円高の51281.83円となった。東証プライム市場の売買高は24億6649万株、売買代金は6兆2524億円、業種別では非鉄金属、電気・ガス業、証券・商品先物取引業などが値上がり率上位、精密機器、情報・通信業、金属製品などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は59％、対して値下がり銘柄は37％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約224円押し上げた。同2位はエムスリー＜2413＞となり、東エレク＜8035＞、中外薬＜4519＞、フジクラ＜5803＞、ダイキン＜6367＞、住友電工＜5802＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約148円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、テルモ＜4543＞、KDDI＜9433＞、コナミG＜9766＞、TDK＜6762＞、任天堂＜7974＞などがつづいた。


*15:00現在

日経平均株価 　51281.83(+218.52)

値上がり銘柄数 149(寄与度+603.78)
値下がり銘柄数 75(寄与度-385.26)
変わらず銘柄数 1


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 20670　 840　224.62
＜2413＞　エムスリー　　　　　2629.5　 500　 40.11
＜8035＞　東エレク　　　　　　 33910　 250　 25.07
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8093　 243　 24.37
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 20705　 630　 21.06
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 20770　 580　 19.39
＜5802＞　住友電気工業　　　　　6375　 420　 14.04
＜6988＞　日東電工　　　　　　　4031　 73　 12.20
＜6273＞　SMC　　　　　　　 56610　 2830　 9.46
＜7735＞　SCREEN　　　　　12560　 700　 9.36
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　5023　 84　 8.42
＜4063＞　信越化　　　　　　　　4643　 46　 7.69
＜6532＞　ベイカレント　　　　　6770　 213　 7.12
<8267>　イオン　　　　　　　　2450　 62　 6.22
<4506>　住友ファーマ　　　　　2362　 179.5　 6.00
<6098>　リクルートHD　　　　 8219　 54　 5.41
<1803>　清水建設　　　　　　　2515　 153.5　 5.13
<6971>　京セラ　　　　　　　2074.5　 17.5　 4.68
<8031>　三井物産　　　　　　　4100　 68　 4.55
<4507>　塩野義製薬　　　　　　2732　 43　 4.31

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　21170　 -740 -148.41
＜9983＞　ファーストリテ　　　 57020　 -950　-76.21
＜4543＞　テルモ　　　　　　　　2385　-159.5　-42.65
＜9433＞　KDDI　　　　　　2626.5　 -37.5　-15.04
＜9766＞　コナミG　　　　　　　23935　 -390　-13.04
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2553　 -16　 -8.02
＜7974＞　任天堂　　　　　　　 13665　 -220　 -7.35
<4578>　大塚HD　　　　　　　 8198　 -194　 -6.48
<2802>　味の素　　　　　　　　3783　 -67　 -4.48
<1925>　大和ハウス工業　　　　5367　 -129　 -4.31
<4568>　第一三共　　　　　　　3425　 -40　 -4.01
<8830>　住友不動産　　　　　　7165　 -116　 -3.88
<3405>　クラレ　　　　　　　　1580　 -98　 -3.28
<7733>　オリンパス　　　　　　2089　 -24.5　 -3.28
<7741>　HOYA　　　　　　 24325　 -190　 -3.18
<4062>　イビデン　　　　　　 13620　 -85　 -2.84
<6758>　ソニーG　　　　　　　 4669　 -17　 -2.84
<7453>　良品計画　　　　　　　3305　 -35　 -2.34
<6702>　富士通　　　　　　　　4164　 -70　 -2.34
<7272>　ヤマハ発動機　　　　　1101　 -23　 -2.31《CS》

