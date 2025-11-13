関連記事
*16:50JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続伸、アドバンテストやエムスリーが2銘柄で約264円分押し上げ
13日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり149銘柄、値下がり75銘柄、変わらず1銘柄となった。
12日の米国株式市場はまちまち。議会下院によるつなぎ予算案を巡る採決を控
え、政府機関の再開期待に寄り付き後、上昇。成長減速懸念の後退でダウは終日買われ、過去最高値を更新した。一方、根強い人工知能（AI）バブル懸念でハイテクが冴えずナスダックは軟調に推移し、まちまちで終了。米株式市場の動向を横目に、13日の日経平均は50.16円安の51013.15円と反落して取引を開始した。朝方は為替ドル・円が155円台を付ける円安・ドル高水準となったことで、輸出関連株には好影響とみられた。寄付き後は小幅な下げから持ち直し、国内需給が売り過ぎ警戒から買いを誘った様子も見られた。ただ、為替の円安進行による介入警戒感もくすぶるなか、積極的な買いには慎重さが残る展開となった。
大引けの日経平均は前日比218.52円高の51281.83円となった。東証プライム市場の売買高は24億6649万株、売買代金は6兆2524億円、業種別では非鉄金属、電気・ガス業、証券・商品先物取引業などが値上がり率上位、精密機器、情報・通信業、金属製品などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は59％、対して値下がり銘柄は37％となっている。
値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約224円押し上げた。同2位はエムスリー＜2413＞となり、東エレク＜8035＞、中外薬＜4519＞、フジクラ＜5803＞、ダイキン＜6367＞、住友電工＜5802＞などがつづいた。
一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約148円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、テルモ＜4543＞、KDDI＜9433＞、コナミG＜9766＞、TDK＜6762＞、任天堂＜7974＞などがつづいた。
*15:00現在
日経平均株価 51281.83(+218.52)
値上がり銘柄数 149(寄与度+603.78)
値下がり銘柄数 75(寄与度-385.26)
変わらず銘柄数 1
○値上がり上位銘柄
コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度
＜6857＞ アドバンテ 20670 840 224.62
＜2413＞ エムスリー 2629.5 500 40.11
＜8035＞ 東エレク 33910 250 25.07
＜4519＞ 中外製薬 8093 243 24.37
＜5803＞ フジクラ 20705 630 21.06
＜6367＞ ダイキン工業 20770 580 19.39
＜5802＞ 住友電気工業 6375 420 14.04
＜6988＞ 日東電工 4031 73 12.20
＜6273＞ SMC 56610 2830 9.46
＜7735＞ SCREEN 12560 700 9.36
＜8015＞ 豊田通商 5023 84 8.42
＜4063＞ 信越化 4643 46 7.69
＜6532＞ ベイカレント 6770 213 7.12
<8267> イオン 2450 62 6.22
<4506> 住友ファーマ 2362 179.5 6.00
<6098> リクルートHD 8219 54 5.41
<1803> 清水建設 2515 153.5 5.13
<6971> 京セラ 2074.5 17.5 4.68
<8031> 三井物産 4100 68 4.55
<4507> 塩野義製薬 2732 43 4.31
○値下がり上位銘柄
コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度
＜9984＞ ソフトバンクG 21170 -740 -148.41
＜9983＞ ファーストリテ 57020 -950 -76.21
＜4543＞ テルモ 2385 -159.5 -42.65
＜9433＞ KDDI 2626.5 -37.5 -15.04
＜9766＞ コナミG 23935 -390 -13.04
＜6762＞ TDK 2553 -16 -8.02
＜7974＞ 任天堂 13665 -220 -7.35
<4578> 大塚HD 8198 -194 -6.48
<2802> 味の素 3783 -67 -4.48
<1925> 大和ハウス工業 5367 -129 -4.31
<4568> 第一三共 3425 -40 -4.01
<8830> 住友不動産 7165 -116 -3.88
<3405> クラレ 1580 -98 -3.28
<7733> オリンパス 2089 -24.5 -3.28
<7741> HOYA 24325 -190 -3.18
<4062> イビデン 13620 -85 -2.84
<6758> ソニーG 4669 -17 -2.84
<7453> 良品計画 3305 -35 -2.34
<6702> 富士通 4164 -70 -2.34
<7272> ヤマハ発動機 1101 -23 -2.31《CS》
