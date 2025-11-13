*16:50JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続伸、アドバンテストやエムスリーが2銘柄で約264円分押し上げ

13日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり149銘柄、値下がり75銘柄、変わらず1銘柄となった。

12日の米国株式市場はまちまち。議会下院によるつなぎ予算案を巡る採決を控

え、政府機関の再開期待に寄り付き後、上昇。成長減速懸念の後退でダウは終日買われ、過去最高値を更新した。一方、根強い人工知能（AI）バブル懸念でハイテクが冴えずナスダックは軟調に推移し、まちまちで終了。米株式市場の動向を横目に、13日の日経平均は50.16円安の51013.15円と反落して取引を開始した。朝方は為替ドル・円が155円台を付ける円安・ドル高水準となったことで、輸出関連株には好影響とみられた。寄付き後は小幅な下げから持ち直し、国内需給が売り過ぎ警戒から買いを誘った様子も見られた。ただ、為替の円安進行による介入警戒感もくすぶるなか、積極的な買いには慎重さが残る展開となった。

大引けの日経平均は前日比218.52円高の51281.83円となった。東証プライム市場の売買高は24億6649万株、売買代金は6兆2524億円、業種別では非鉄金属、電気・ガス業、証券・商品先物取引業などが値上がり率上位、精密機器、情報・通信業、金属製品などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は59％、対して値下がり銘柄は37％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約224円押し上げた。同2位はエムスリー＜2413＞となり、東エレク＜8035＞、中外薬＜4519＞、フジクラ＜5803＞、ダイキン＜6367＞、住友電工＜5802＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約148円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、テルモ＜4543＞、KDDI＜9433＞、コナミG＜9766＞、TDK＜6762＞、任天堂＜7974＞などがつづいた。



*15:00現在

日経平均株価 51281.83(+218.52)

値上がり銘柄数 149(寄与度+603.78)

値下がり銘柄数 75(寄与度-385.26)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 20670 840 224.62

＜2413＞ エムスリー 2629.5 500 40.11

＜8035＞ 東エレク 33910 250 25.07

＜4519＞ 中外製薬 8093 243 24.37

＜5803＞ フジクラ 20705 630 21.06

＜6367＞ ダイキン工業 20770 580 19.39

＜5802＞ 住友電気工業 6375 420 14.04

＜6988＞ 日東電工 4031 73 12.20

＜6273＞ SMC 56610 2830 9.46

＜7735＞ SCREEN 12560 700 9.36

＜8015＞ 豊田通商 5023 84 8.42

＜4063＞ 信越化 4643 46 7.69

＜6532＞ ベイカレント 6770 213 7.12

<8267> イオン 2450 62 6.22

<4506> 住友ファーマ 2362 179.5 6.00

<6098> リクルートHD 8219 54 5.41

<1803> 清水建設 2515 153.5 5.13

<6971> 京セラ 2074.5 17.5 4.68

<8031> 三井物産 4100 68 4.55

<4507> 塩野義製薬 2732 43 4.31

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 21170 -740 -148.41

＜9983＞ ファーストリテ 57020 -950 -76.21

＜4543＞ テルモ 2385 -159.5 -42.65

＜9433＞ KDDI 2626.5 -37.5 -15.04

＜9766＞ コナミG 23935 -390 -13.04

＜6762＞ TDK 2553 -16 -8.02

＜7974＞ 任天堂 13665 -220 -7.35

<4578> 大塚HD 8198 -194 -6.48

<2802> 味の素 3783 -67 -4.48

<1925> 大和ハウス工業 5367 -129 -4.31

<4568> 第一三共 3425 -40 -4.01

<8830> 住友不動産 7165 -116 -3.88

<3405> クラレ 1580 -98 -3.28

<7733> オリンパス 2089 -24.5 -3.28

<7741> HOYA 24325 -190 -3.18

<4062> イビデン 13620 -85 -2.84

<6758> ソニーG 4669 -17 -2.84

<7453> 良品計画 3305 -35 -2.34

<6702> 富士通 4164 -70 -2.34

<7272> ヤマハ発動機 1101 -23 -2.31《CS》