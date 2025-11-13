*15:49JST 11月13日本国債市場：債券先物は135円84銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年12月限

寄付135円86銭 高値135円98銭 安値135円82銭 引け135円84銭

2年 476回 0.927％

5年 180回 1.234％

10年 379回 1.685％

20年 193回 2.687％



13日の債券先物12月限は135円86銭で取引を開始し、135円84銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.59％、10年債は4.09％、30年債は4.68％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.64％、英国債は4.40％、オーストラリア10年債は4.42％、NZ10年債は4.16％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 英・7-9月期国内総生産（予想：前年比＋1.4％、4-6月期：＋1.4％）

・16：00 英・9月鉱工業生産（予想：前月比－0.2％、8月：＋0.4％）

・16：00 英・9月商品貿易収支（予想：－208億ポンド、8月：-211.83億ポンド）

・19：00 ユーロ圏・9月鉱工業生産（予想：前月比＋0.8％、8月：-1.2％）

・22：30 米・10月消費者物価コア指数（9月：前年比＋3.0％）

・22：30 米・先週分新規失業保険申請件数

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》