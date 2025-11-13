関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～ソラコム、トヨクモなどがランクイン
*14:11JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ソラコム、トヨクモなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月13日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2962＞ テクニスコ 870700 33373.82 300.20% 0.1687%
＜265A＞ エイチエムコム 358100 29029.64 293.55% 0.0251%
＜7320＞ Solvvy 521600 65175.6 278.06% -0.2303%
＜3652＞ DMP 225400 52664.94 251.70% 0.0356%
＜7615＞ 京きもの 7120400 133525.78 247.25% -0.0454%
＜6676＞ BUFFALO 173600 87066 233.51% 0.1894%
＜4570＞ 免疫生物 2159800 446857.9 232.26% 0.124%
＜147A＞ ソラコム 439900 66263 213.57% 0.1619%
＜4980＞ デクセリアルス 3000100 1332117.16 211.54% 0.2115%
＜4323＞ 日シス技術 177600 71732.08 204.05% 0.0672%
＜4058＞ トヨクモ 203000 101235.38 201.77% -0.0443%
＜9564＞ FCE 264000 34061.64 194.84% 0.0252%
＜3856＞ Abalance 1341900 219501.04 189.72% -0.2581%
＜4419＞ Finatext 2324100 402805.58 189.17% -0.2403%
＜3472＞ 日本ホテル 9021 135956.32 188.90% -0.0094%
＜7806＞ MTG 1450000 1156620.1 184.72% 0.1235%
＜5817＞ JMACS 147200 15327.7 184.32% 0.0672%
＜5702＞ 大紀アルミ 365700 77036.98 173.34% -0.0553%
＜6907＞ ジオマテック 703500 159346.06 171.65% -0.1145%
＜1952＞ 日空調 578200 349823.4 171.14% 0.0294%
<4275> カーリット 434500 159232.86 165.70% 0.1188%
<7554> 幸楽苑 219200 51386.64 163.19% 0.062%
<8595> ジャフコ G 936900 52594871.00% 1.626%
<2410> キャリアDC 185900 98062.68 156.23% 0.0155%
<8093> 極東貿 253400 111492.34 154.40% -0.0429%
<5139> オープンワーク 220400 52482.12 152.50% -0.0493%
<5599> S＆J 110000 47167.02 149.67% 0.0799%
<4165> プレイド 2631800 555161.42 148.10% -0.1469%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク