出来高変化率ランキング（13時台）～ソラコム、トヨクモなどがランクイン

2025年11月13日 14:11

記事提供元：フィスコ

*14:11JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ソラコム、トヨクモなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[11月13日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2962＞ テクニスコ　　　　 　870700 　33373.82　 300.20% 0.1687%
＜265A＞ エイチエムコム　　 　358100 　29029.64　 293.55% 0.0251%
＜7320＞ Solvvy　　　 　521600 　65175.6　 278.06% -0.2303%
＜3652＞ DMP　　　　　　 　225400 　52664.94　 251.70% 0.0356%
＜7615＞ 京きもの　　　　　 　7120400 　133525.78　 247.25% -0.0454%
＜6676＞ BUFFALO　　 　173600 　87066　 233.51% 0.1894%
＜4570＞ 免疫生物　　　　　 　2159800 　446857.9　 232.26% 0.124%
＜147A＞ ソラコム　　　　　 　439900 　66263　 213.57% 0.1619%
＜4980＞ デクセリアルス　　 　3000100 　1332117.16　 211.54% 0.2115%
＜4323＞ 日シス技術　　　　 　177600 　71732.08　 204.05% 0.0672%
＜4058＞ トヨクモ　　　　　 　203000 　101235.38　 201.77% -0.0443%
＜9564＞ FCE　　　　　　 　264000 　34061.64　 194.84% 0.0252%
＜3856＞ Abalance　 　1341900 　219501.04　 189.72% -0.2581%
＜4419＞ Finatext　 　2324100 　402805.58　 189.17% -0.2403%
＜3472＞ 日本ホテル　　　　 　9021 　135956.32　 188.90% -0.0094%
＜7806＞ MTG　　　　　　 　1450000 　1156620.1　 184.72% 0.1235%
＜5817＞ JMACS　　　　 　147200 　15327.7　 184.32% 0.0672%
＜5702＞ 大紀アルミ　　　　 　365700 　77036.98　 173.34% -0.0553%
＜6907＞ ジオマテック　　　 　703500 　159346.06　 171.65% -0.1145%
＜1952＞ 日空調　　　　　　 　578200 　349823.4　 171.14% 0.0294%
<4275> カーリット　　　　 　434500 　159232.86　 165.70% 0.1188%
<7554> 幸楽苑　　　　　　 　219200 　51386.64　 163.19% 0.062%
<8595> ジャフコ　　　　　 　G 　936900　 52594871.00% 1.626%
<2410> キャリアDC　　　 　185900 　98062.68　 156.23% 0.0155%
<8093> 極東貿　　　　　　 　253400 　111492.34　 154.40% -0.0429%
<5139> オープンワーク　　 　220400 　52482.12　 152.50% -0.0493%
<5599> S＆J　　　　　　 　110000 　47167.02　 149.67% 0.0799%
<4165> プレイド　　　　　 　2631800 　555161.42　 148.10% -0.1469%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

