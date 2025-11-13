関連記事
ADR日本株ランキング～みずほFGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比40円安の51120円～
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル154.75円換算）で、オリックス＜8591＞、みずほFG＜8411＞、東京エレク＜8035＞、武田薬品工業＜4502＞、伊藤忠商事＜8001＞、三菱商事＜8058＞、三菱電機＜6503＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比135円高の51255円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均326.86ドル高の48254.82ドル、ナスダックは61.84ポイント安の23406.46で取引を終了した。議会下院によるつなぎ予算案を巡る採決を控え、政府機関の再開期待に寄り付き後、上昇。成長減速懸念の後退でダウは終日買われ、過去最高値を更新した。一方、根強い人工知能（AI）バブル懸念でハイテクが冴えずナスダックは軟調に推移し、まちまちで終了。
12日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円04銭まで上昇後、154円50銭まで下落し、154円83銭で引けた。日本の高市政権下での利上げが消極的となるとの見方に円売りが続いた。その後、米労働市場の減速の思惑に12月の利下げ観測が強まり金利低下に伴いドル売りが優勢となった。米10年債入札やコリンズ米ボストン連銀総裁のタカ派発言で、金利やドルが下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1563ドルへ下落後、1.1598ドルまで上昇し、1.1588ドルで引けた。
NY原油先物12月限は下落（NYMEX原油12月限終値：58.49 ↓2.55）。
■ADR上昇率上位銘柄（12日）
＜9107＞ 川崎汽船 15.1ドル 2337円 （237円） +11.29％
＜8591＞ オリックス 26.71ドル 4133円 （195円） +4.95％
＜8309＞ 三井住友トラHD 5.85ドル 4526円 （152円） +3.48％
＜5401＞ 日本製鉄 4.07ドル 630円 （10.9円） +1.76％
＜8411＞ みずほFG 6.8ドル 5262円 （80円） +1.54％
■ADR下落率下位銘柄（12日）
銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
＜7182＞ ゆうちょ銀行 9.69ドル 1500円 （-249円） -14.24％
＜2801＞ キッコーマン 15.73ドル 1217円 （-126.5円） -9.42％
＜4543＞ テルモ 15.34ドル 2374円 （-170.5円） -6.7％
＜6178＞ 日本郵政 8.88ドル 1374円 （-88円） -6.02％
＜8830＞ 住友不動産 22.31ドル 6906円 （-375円） -5.15％
■その他ADR銘柄（12日）
銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比
＜2914＞ 日本たばこ産業 18.3ドル 5664円 （10円）
＜3382＞ セブン&アイ・HD 13ドル 2012円 （-3円）
＜4063＞ 信越化学工業 14.9ドル 4612円 （15円）
＜4502＞ 武田薬品工業 14.09ドル 4361円 （48円）
＜4519＞ 中外製薬 25.48ドル 7886円 （36円）
＜4543＞ テルモ 15.34ドル 2374円 （-170.5円）
＜4568＞ 第一三共 22.5ドル 3482円 （17円）
<4661> オリエンランド 19.86ドル 3073円 （-6円）
<4901> 富士フイルム 10.85ドル 3358円 （-3円）
<5108> ブリヂストン 23.28ドル 7205円 （-5円）
<6098> リクルートHD 10.56ドル 8171円 （6円）
<6146> ディスコ 31.1ドル 48127円 （267円）
＜6178＞ 日本郵政 8.88ドル 1374円 （-88円）
<6201> 豊田自動織機 112.58ドル 17422円 （112円）
<6273> SMC 17.46ドル 54039円 （259円）
<6301> 小松製作所 34.15ドル 5285円 （27円）
<6367> ダイキン工業 13.05ドル 20195円 （5円）
<6501> 日立製作所 33.91ドル 5248円 （10円）
＜6503＞ 三菱電機 56.15ドル 4345円 （33円）
<6594> 日本電産 3.62ドル 2241円 （-44円）
<6702> 富士通 27.33ドル 4229円 （-5円）
<6723> ルネサス 6.28ドル 1944円 （0.5円）
<6758> ソニー 30.27ドル 4684円 （-2円）
<6857> アドバンテスト 128ドル 19808円 （-22円）
<6902> デンソー 13.61ドル 2106円 （-5円）
<6954> ファナック 16.86ドル 5218円 （7円）
<6981> 村田製作所 10.2ドル 3157円 （-4円）
＜7182＞ ゆうちょ銀行 9.69ドル 1500円 （-249円）
<7203> トヨタ自動車 207.29ドル 3208円 （18円）
<7267> 本田技研工業 30.04ドル 1550円 （5.5円）
<7741> HOYA 159.2ドル 24636円 （121円）
<7751> キヤノン 28.89ドル 4471円 （13円）
<7974> 任天堂 22.48ドル 13915円 （30円）
＜8001＞ 伊藤忠商事 124.06ドル 9599円 （88円）
<8002> 丸紅 260.04ドル 4024円 （30円）
<8031> 三井物産 524.52ドル 4058円 （26円）
＜8035＞ 東京エレク 110ドル 34045円 （385円）
<8053> 住友商事 31.13ドル 4817円 （36円）
＜8058＞ 三菱商事 24.14ドル 3736円 （32円）
<8306> 三菱UFJFG 15.54ドル 2405円 （5円）
<8316> 三井住友FG 16.69ドル 4305円 （25円）
＜8411＞ みずほFG 6.8ドル 5262円 （80円）
＜8591＞ オリックス 26.71ドル 4133円 （195円）
<8725> MS&ADインシHD 21.25ドル 3288円 （7円）
<8766> 東京海上HD 37.91ドル 5867円 （12円）
<8801> 三井不動産 33.4ドル 1723円 （7円）
<9432> NTT 24.71ドル 153円 （0.6円）
<9433> KDDI 17.31ドル 2679円 （15円）
<9983> ファーストリテ 37.61ドル 58201円 （231円）
<9984> ソフトバンクG 70.8ドル 21913円 （3円）《ST》
