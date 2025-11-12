*15:40JST ムサシ---2Qは2ケタ増収・経常利益まで2ケタ以上の増益、選挙システム機材の販売が堅調

ムサシ＜7521＞は11日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比20.2%増の199.32億円、営業利益が同288.2%増の23.59億円、経常利益が同21.7%増の23.89億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同15.4%減の12.73億円となった。

情報・産業システム機材では、スキャナーなどの電子化機器や業務用ろ過フィルターの販売が増加したほか、工業用検査機材も点検業務需要を取り込み堅調に推移した。文書のデジタル化事業は官公庁・自治体からの受注が伸び悩んだ。印刷システム機材は、印刷材料・機器ともに需要低迷の影響を受けて伸び悩んだ。

金融汎用システム機材では、金融機関向け貨幣処理機器の販売が堅調に推移したが、セキュリティ機器の販売は商談遅延の影響で低調に推移した。選挙システム機材は、東京都議会選挙や参議院選挙向けに投票用紙交付機、投票用紙読取分類機などの選挙機器の販売が伸長した。併せて、投開票管理システムの販売やサポート業務も堅調に推移した。

紙・紙加工品は、医薬品や化粧品向け紙器用板紙などの販売は順調に推移したが、印刷用紙や情報用紙の販売が需要減少の影響を受け落ち込んだ。

2026年3月期通期の連結業績予想は、売上高373.73億円（前期比0.0％減）、営業利益26.87億円（同19.9％減）、経常利益27.44億円（同42.1％減）、当期純利益14.68億円（同57.2％減）と、10月28日発表の修正計画を据え置いている。《NH》