*14:15JST プロジェクトホールディングス---産業医紹介サービスと「勤怠BPOサービス」が連携

プロジェクトホールディングス＜9246＞は6日、子会社であるDr.健康経営が提供する産業医紹介サービスが、BPaaS事業を展開するkubell＜4448＞ の子会社であるkubellパートナーが提供するクラウド型勤怠管理システム「MINAGINE勤怠管理」の「勤怠BPOサービス」とサービス連携を開始したと発表した。

この連携により、企業が同システムで取得した詳細な勤怠データをDr.健康経営の産業医・保健師が分析し、過労死リスクや長時間労働の傾向を客観的に評価する体制を整備する。さらに、分析結果をもとに、各企業・部署ごとに実行性の高い改善策を助言することで、労働環境の向上に寄与する。

また、有給休暇取得率の低下や長時間労働者の増加など、健康リスクの「予兆」段階において産業医や保健師が早期介入を行うことで、健康被害の未然防止を図る予防的アプローチも強化される。

この取り組みにより、企業は勤怠管理の効率化とともに、産業保健の専門知見を活用した戦略的な健康経営体制の確立が可能となる。《NH》