日経平均は反発、幅広い銘柄はプラス圏で推移／ランチタイムコメント

*12:10JST 日経平均は反発、幅広い銘柄はプラス圏で推移

日経平均は反発。84.36円高の50927.29円（出来高概算14億5964万株）で前場の取引を終えている。

前日11日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は559.33ドル高の47927.96ドル、ナスダックは58.87ポイント安の23468.30で取引を終了した。半導体のエヌビディア（NVDA）が重しとなり寄り付き後、まちまち。ADPが発表した民間雇用統計は人員削減を示す低調な結果となり成長懸念も強まったが、利下げ期待に支えられたほか、議会上院のつなぎ予算案合意により政府機関再開のめどがつき期待感にダウは続伸し終盤にかけ上げ幅を拡大した。ナスダックは終日軟調に推移しまちまちで終了。

米株市場を横目に、12日の日経平均は145.60円高の50,988.53円と反発して取引を開始した。寄付き直後は一時マイナス圏に転落したが、円安基調も支援して輸出関連銘柄中心に買いが続いた。また、米長期金利が低下したことが東京市場の株価の支えとなったほか、日経平均が昨日小幅ながら下落したことから、押し目狙いの買いも入りやすかった。

個別では、ＴＤＫ＜6762＞、中外薬＜4519＞、日東電＜6988＞、ソニーＧ＜6758＞、フジクラ＜5803＞、ネクソン＜3659＞、味の素＜2802＞、テルモ＜4543＞、住友不＜8830＞、ファナック＜6954＞、ファストリ＜9983＞、京セラ＜6971＞、三井金属＜5706＞などの銘柄が上昇。

一方、ＳＢＧ＜9984＞、アドテスト＜6857＞、東エレク＜8035＞、リクルート＜6098＞、ＨＯＹＡ＜7741＞、良品計画＜7453＞、コナミＧ＜9766＞、キッコマン<2801>、ディスコ<6146>、鹿島<1812>、セコム<9735>、ニチレイ<2871>、太陽誘電<6976>、イオン<8267>などの銘柄が下落。

業種別では、医薬品、非鉄金属、その他製品などが上昇した一方で、情報・通信業、ゴム製品、金属製品のなどが下落した。

後場の日経平均株価は、堅調な値動きが継続しそうだ。本日は、ソフトバンクグループや国内半導体関連株の下落が日経平均株価の重しとなっており、TOPIX（東証株価指数）は大幅高で値上がり銘柄数84.0％と幅広い銘柄がプラス圏で推移している。国内主要企業の4-9月期決算発表が続いており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が引き続き下支え要因となろう。ただ、ソフトバンクグループが保有する米エヌビディアの全株式を売却したことは投資家心理を慎重にさせている。来週19日発表予定の米エヌビディアの8-10月期決算を確認したいとして積極的な買いを手控える向きも広がりそうだ。《NH》