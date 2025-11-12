ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～エリアクエスト、フォーラムエンシなどがランクイン

2025年11月12日 10:35

*10:35JST 出来高変化率ランキング（10時台）～エリアクエスト、フォーラムエンシなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月12日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜8912＞ エリアクエスト　　 1256300 　5284.7　 361.72% 0.05%
＜7088＞ フォーラムエンシ　　2434700 　103701.14　 353.65% 0.0748%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　12143 　48429.025　 221.96% 0.0019%
＜2625＞ iFTPX年4　　　44799 　64808.498　 216.72% 0.012%
＜341A＞ トヨコー　　　　　　280400 　168817.26　 165.37% 0.1057%
＜7942＞ JSP　　　　　　　190200 　105935.98　 163.6% 0.0625%
＜6820＞ アイコム　　　　　　50700 　45687.4　 157.23% -0.0925%
＜166A＞ タスキHD　　　　　2339200 　442504.08　 156.59% 0.1483%
＜6492＞ 岡野バル　　　　　　35900 　82347.2　 154.24% 0.1516%
＜5288＞ アジアパイル　　　　745100 　267004.48　 141.33% 0.1412%
＜1963＞ 日揮HD　　　　　　4080600 　2443315.15　 134.9% 0.1061%
＜2564＞ GXSディビ　　　　12866 　98506.093　 131.67% 0.0072%
＜6235＞ オプトラン　　　　　517400 　353275.92　 119.39% 0.1743%
＜7505＞ 扶桑電通　　　　　　106800 　56286.94　 118.82% -0.1563%
＜4092＞ 日本化　　　　　　　183800 　170685.36　 108.64% -0.1145%
＜7806＞ MTG　　　　　　　496900 　756487　 107.09% 0.1907%
＜3103＞ ユニチカ　　　　　　13484500 　1083665.04　 106.88% 0.0971%
＜3671＞ ソフトマックス　　　253400 　37936.24　 101.08% -0.023%
＜1852＞ 浅沼組　　　　　　　994500 　364485.66　 99.63% 0.0838%
＜3131＞ シンデンハイテ　　　87000 　113047.5　 92.26% -0.0943%
<4259> エクサウィザー　　　3176700 　1019869.98　 87.34% 0.1555%
<2980> SREHD　　　　　408100 　522138.34　 86.99% 0.1001%
<5253> カバー　　　　　　　3452200 　2307570.24　 86.08% -0.0859%
<5706> 三井金属　　　　　　3223900 　27291938.3　 85.47% 0.2092%
<6986> 双葉電　　　　　　　208600 　74273.58　 83.48% 0.0654%
<3679> じげん　　　　　　　511900 　121011.38　 82.02% 0.0783%
<3443> 川田TECH　　　　131100 　262909.8　 72.88% -0.0401%
<9337> トリドリ　　　　　　67900 　93670.82　 72.67% 0.0533%
<4935> リベルタ　　　　　　86900 　91545.2　 72.4% 0.0502%
<4112> 保土谷　　　　　　　101300 　89271.08　 71.55% -0.0574%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

