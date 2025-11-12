*10:35JST 出来高変化率ランキング（10時台）～エリアクエスト、フォーラムエンシなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [11月12日 10:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜8912＞ エリアクエスト 1256300 5284.7 361.72% 0.05%

＜7088＞ フォーラムエンシ 2434700 103701.14 353.65% 0.0748%

＜1487＞ 上米債HE 12143 48429.025 221.96% 0.0019%

＜2625＞ iFTPX年4 44799 64808.498 216.72% 0.012%

＜341A＞ トヨコー 280400 168817.26 165.37% 0.1057%

＜7942＞ JSP 190200 105935.98 163.6% 0.0625%

＜6820＞ アイコム 50700 45687.4 157.23% -0.0925%

＜166A＞ タスキHD 2339200 442504.08 156.59% 0.1483%

＜6492＞ 岡野バル 35900 82347.2 154.24% 0.1516%

＜5288＞ アジアパイル 745100 267004.48 141.33% 0.1412%

＜1963＞ 日揮HD 4080600 2443315.15 134.9% 0.1061%

＜2564＞ GXSディビ 12866 98506.093 131.67% 0.0072%

＜6235＞ オプトラン 517400 353275.92 119.39% 0.1743%

＜7505＞ 扶桑電通 106800 56286.94 118.82% -0.1563%

＜4092＞ 日本化 183800 170685.36 108.64% -0.1145%

＜7806＞ MTG 496900 756487 107.09% 0.1907%

＜3103＞ ユニチカ 13484500 1083665.04 106.88% 0.0971%

＜3671＞ ソフトマックス 253400 37936.24 101.08% -0.023%

＜1852＞ 浅沼組 994500 364485.66 99.63% 0.0838%

＜3131＞ シンデンハイテ 87000 113047.5 92.26% -0.0943%

<4259> エクサウィザー 3176700 1019869.98 87.34% 0.1555%

<2980> SREHD 408100 522138.34 86.99% 0.1001%

<5253> カバー 3452200 2307570.24 86.08% -0.0859%

<5706> 三井金属 3223900 27291938.3 85.47% 0.2092%

<6986> 双葉電 208600 74273.58 83.48% 0.0654%

<3679> じげん 511900 121011.38 82.02% 0.0783%

<3443> 川田TECH 131100 262909.8 72.88% -0.0401%

<9337> トリドリ 67900 93670.82 72.67% 0.0533%

<4935> リベルタ 86900 91545.2 72.4% 0.0502%

<4112> 保土谷 101300 89271.08 71.55% -0.0574%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》