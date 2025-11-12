*06:41JST NY株式：NYダウは559ドル高、政府機関の再開期待

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は559.33ドル高の47927.96ドル、ナスダックは58.87ポイント安の23468.30で取引を終了した。

半導体のエヌビディア（NVDA）が重しとなり寄り付き後、まちまち。ADPが発表した民間雇用統計は人員削減を示す低調な結果となり成長懸念も強まったが、利下げ期待に支えられたほか、議会上院のつなぎ予算案合意により政府機関再開のめどがつき期待感にダウは続伸し終盤にかけ上げ幅を拡大した。ナスダックは終日軟調に推移しまちまちで終了。セクター別では医薬品・バイオテク、電気通信サービスが上昇した一方で、半導体・同製造装置が下落した。

半導体のエヌビディア（NVDA）は日本のソフトバンクが人工知能（AI）投資資金捻出のため保有する同社株を売却したことが明かになり、下落。ソーシャルメディア、フェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）はAI研究の責任者ルカン氏が自身の企業設立のため退社する意向と伝えられ、下落した。

運送会社のフェデックス（FDX）はコンファレンスで最高財務責任者（CFO）が今期の収益が前年に比べ拡大すると楽観的な見通しを示し、上昇した。マスメディア・娯楽のパラマウント・スカイダンス（PSKY）は合併後初の四半期決算を発表、第3四半期に動画配信事業の成長が明らかになったほか、従業員削減、コスト削減措置の目標引き上げを発表し、上昇。住宅不動産向けデジタルプラットフォーム会社のオープンドア・テクノロジーズ（OPEN）は最高経営責任者（CEO）の自社株買いが明らかになり上昇した。会員限定の高級品委託マーケットプレイスを提供するリアルリアルは（REAL）は四半期決算で再販需要が強く、通期見通しを引き上げ、上昇した。

半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）はイベントで示した粗利益予想が好感され、時間外取引で買われてる。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》