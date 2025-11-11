ジェイエスエス、26年3月期は大幅増益・連続増配予想、上場維持基準適合で経営健全性を確認

ジェイエスエス<6074>(東証スタンダード、名証メイン)はスイミングスクールを全国展開し、スイミングスクール特化型企業では首位の施設数を誇っている。成長戦略としてM&A戦略を強化する方針を打ち出し、3年以内に売上高100億円・100店舗・時価総額50億円以上を目指すとしている。26年3月期は大幅増益・連続増配予想としている。子会社化したワカヤマアスレティックの通期寄与に加え、会費改訂効果なども寄与する見込みだ。積極的な事業展開で収益拡大を期待したい。なお10月31日に、25年9月30日時点でスタンダード市場の上場維持基準(流通株式時価総額)に適合したと発表している。株価は年初来高値圏から反落して水準を切り下げる形となったが、高配当利回りや1倍割れの低PBRといった指標面の割安感も評価材料であり、調整一巡して出直りを期待したい。

■スイミングスクール運営首位

スイミングスクールを直営と受託で全国展開している。20年3月に日本テレビホールディングス<9404>と業務資本提携し、日本テレビホールディングスのグループ会社でフィットネスジムを展開するティップネス(スポーツ施設運営企業として業界3位規模)と協業してシナジー創出を推進している。24年5月には和歌山エリアでスイミングスクール等を展開するワカヤマアスレティックを子会社化した。

25年4月1日現在の事業所数は直営64カ所、受託22カ所、子会社(ワカヤマアスレティック)4カ所、合計90カ所(うちコンパクトプールが直営13カ所と受託2カ所の合計15カ所)である。スイミングスクール特化型企業では首位の事業所数を誇っている。

児童発達支援および放課後等デイサービス事業「JSS水夢」については、2事業所目として22年12月にJSS水夢北神戸(仮称、兵庫県神戸市北区、JSS北神戸スイミングスクール内)を開設した。23年1月には静岡県磐田市の福田屋内スポーツセンターおよび磐田温水プールの指定管理者(指定管理期間23年1月11日～28年3月31日)に選定された。25年4月には有田市民公共水泳場「えみくるARIDA」の指定管理者であるミズノスポーツサービスと、当該施設の共同運営に関する施設運営業務委託契約を締結した。

25年3月期の部門別売上高は、スイミングスクール収入が72億90百万円(内訳は直営事業収入が60億87百万円、受託事業収入が7億64百万円、企画課外収入が4億38百万円)で、商品売上が5億71百万円、その他の営業収入が28百万円、子会社収入が4億92百万円だった。

25年3月期末の全事業所合計会員数は前期末比1.4%増の8万4374人、コース別会員数は選手・育成コースが7.8%減の4270人、ベビー・キンダーコースが0.8%増の1821人だった。合計会員数はワカヤマアスレティックの新規連結により増加した。

スイミングスクール事業の強みには、総合フィットネスクラブとの比較で景気に左右され難いという点がある。入会から四泳法習得まで2～3年の安定した在籍が期待され、ベビーからの入会や選手コースへの進級で長期在籍の可能性も高まる。大人会員は高齢者が中心で、生涯スポーツ化も期待される。同社の強みとしては、国内最多のスイミングスクールを展開する業界唯一の上場企業としての豊富な出店・運営ノウハウの蓄積や、数多くのオリンピック選手やメダリストを輩出している指導力などがある。

■M&A戦略を強化

成長戦略として新たにM&A戦略を強化する方針を打ち出し、目標として3年以内(28年)に売上高100億円・100店舗・時価総額50億円以上を目指すとしている。M&Aを軸として健康産業全体における領域拡大を図るとともに、地域に根差した青少年の健全育成やスポーツ振興を加速し、事業拡大・収益性確保の実現を目指す。会員数回復施策としては、各事業所における地域特性に合った入会キャンペーンの実施、中高生をターゲットとするクラス「JSS部」の推進、WEBによる認知拡大とブランディング強化などを推進する。

■25年9月30日時点で上場維持基準(流通株式時価総額)に適合

なお22年4月の東京証券取引所の市場再編ではスタンダード市場を選択し、21年11月にスタンダード市場上場維持基準適合に向けた計画書を開示している。中期経営計画で掲げた経営戦略および重点施策を着実に実施することで、業績の向上および企業価値の向上(時価総額の増大)を図り、スタンダード市場の上場維持基準を充たすよう各種取組を進めるとしている。25年2月27日付で名証メイン市場へ上場し、東証スタンダード市場との重複上場となった。25年6月16日には25年3月31日時点における計画の進捗状況、および計画期間の変更を発表した。25年3月31日時点で流通株式時価総額が不適合のため、計画期間を改善期間となる26年3月末までに変更し、26年3月期業績目標の達成など各種取り組みを推進する。

そして25年10月31日に、25年9月30日時点でスタンダード市場の上場維持基準(流通株式時価総額)に適合したと発表している。

■26年3月期大幅増益・連続増配予想

26年3月期の連結業績予想は売上高が前期比9.7%増の91億92百万円、営業利益が120.8%増の5億56百万円、経常利益が115.8%増の5億46百万円、親会社株主帰属当期純利益が84.8%増の3億55百万円としている。配当予想は前期比2円50銭増配の20円(第2四半期末10円、期末10円)としている。連続増配で予想配当性向は21.8%となる。

第1四半期の連結業績は売上高が前年同期比5.4%増の20億62百万円、営業利益が35.8%減の28百万円、経常利益が51.0%減の23百万円、親会社株主帰属四半期純利益が55.6%減の13百万円だった。

売上面は25年6月に実施した会費改定効果、ワカヤマアスレティックスの連結効果(前期は第2四半期よりPLを連結)などで増収だが、利益面は従業員の処遇改善に伴う人件費の増加、集客強化に伴う広告宣伝費の増加、ワカヤマアスレティックスへの設備投資、その他企業結合に係る費用の発生などで大幅減益だった。第1四半期末時点のグループ会員数は前年同期比0.5%減の8万1468人となった。

通期予想は据え置いて大幅増益・連続増配予想としている。子会社化したワカヤマアスレティックの通期寄与に加え、会費改訂効果なども寄与する見込みだ。第1四半期は人件費や広告宣伝費の増加などで減益だったが、積極的な事業展開で収益拡大を期待したい。

■株価は調整一巡

株価は年初来高値圏から反落して水準を切り下げる形となったが、高配当利回りや1倍割れの低PBRといった指標面の割安感も評価材料であり、調整一巡して出直りを期待したい。11月10日の終値は528円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS91円68銭で算出)は約6倍、今期予想配当利回り(会社予想の20円で算出)は約3.8%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS775円50銭で算出)は約0.7倍、そして時価総額は約21億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】銀行株とコメ関連株に投資妙味、休暇明け相場で注目（2025/08/18）

・【株式市場特集】決算発表と好材料同時発表で株価急伸の銘柄群を分析（2025/08/12）

・【株式市場特集】株主還元強化で市場に安心感、好業績企業が牽引する新たな投資トレンド（2025/08/04）

・【株式市場特集】利上げなら銀行・円高メリット株、据え置きなら不動産株、日銀金融政策の行方（2025/07/28）

