*06:51JST NY株式：NYダウは381ドル高、ハイテクの回復を好感

米国株式市場は上昇。ダウ平均は381.53ドル高の47368.63ドル、ナスダックは522.64ポイント高の23527.18で取引を終了した。

政府機関閉鎖終了が近づいたとの期待に寄り付き後、上昇。ジョンソン下院議長が速やかな採決を呼びかけ期待感が高まり、さらに、半導体のエヌビディア（NVDA）などハイテクの回復が相場を押し上げ、終日堅調に推移した。終盤にかけ、上げ幅を拡大し、終了。セクター別では半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が上昇した一方で、家庭・パーソナル用品が下落した。

半導体のエヌビディア（NVDA）は人工知能（AI）需要期待が根強く、上昇。統合レアアース生産企業のMPマテリアルズ（MP）はアナリストの投資判断引き上げで上昇した。製薬会社のイーライ・リリー（LLY）はAI生成リサーチ開始を発表し、上昇。レストランチェーン運営のパパ・ジョンズ・インターナショナル（PZZA）は投資会社による同社に対する現金買収で合意に近いと報じられ、上昇した。航空会社のデルタ（DAL）やアメリカン（AAL）は政府機関閉鎖に加え悪天候による運航停止で収益減が警戒され、それぞれ下落した。

AI特化型GPUクラウドインフラのコアウィーブ（CRWV）は取引終了後に四半期決算を発表。内容を受け時間外取り引きで売り買いが交錯している。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》