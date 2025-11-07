*16:14JST 11月7日本国債市場：債券先物は135円86銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年12月限

寄付136円05銭 高値136円07銭 安値135円82銭 引け135円86銭

2年 476回 0.935％

5年 180回 1.237％

10年 379回 1.670％

20年 193回 2.609％



7日の債券先物12月限は136円05銭で取引を開始し、135円86銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.57％、10年債は4.10％、30年債は4.70％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.65％、英国債は4.43％、オーストラリア10年債は4.35％、NZ10年債は4.06％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・時間未定 中国・10月貿易収支（9月：+904.5億ドル）

・22：30 加・10月失業率（9月：7.1％）

・22：30 米・10月失業率

・22：30 米・10月非農業部門雇用者数

・22：30 米・10月平均時給

・24：00 米・11月ミシガン大学消費者信頼感指数速報（予想：54.0、10月：53.6）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》