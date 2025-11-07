関連記事
フォーバル コケナワホールディングスおよびサイクルストックとの業務提携締結
フォーバル＜8275＞は6日、コケナワホールディングスおよび一般社団法人サイクルストックとの間で業務提携を締結したと発表。
地域創生および社会的弱者・災害被災者支援を軸とした業務提携を締結した。
少子高齢化や人口流出が進む中、企業・自治体・団体が連携して地域社会の課題に取り組む必要が高まっており、そのような背景を受けて三社は協力体制を構築する。フォーバルは自治体・企業向けネットワークを活用し、コケナワおよびサイクルストックが既に実証している支援マッチングプラットフォームの導入や成果の迅速な拡散を目指すもの。
具体的には、(1)各社が提供する支援マッチングプラットフォーム、災害支援物資提供、スマート募金(キャッシュレス)といったサービスを相互に紹介し、地方自治体等への導入を促進する。(2)自治体に対して三社が連携して支援スキームの導入提案を行い、災害時の支援体制構築や平時の社会的弱者支援など、実効性の高い施策展開を目標とする。《AK》
