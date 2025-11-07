「アミリ」がFCバルセロナの公式フォーマルウェアパートナーとなることを発表

写真左から、マーカス・ラッシュフォード、ジュール・クンデ、ラミン・ヤマル、ハファエウ・ジアス・ベローリ、ロベルト・レヴァンドフスキ



「アミリ（AMIRI）」が、サッカークラブ、FCバルセロナとの新たなコラボレーションとして2025ウィンターシーズンから同クラブの公式フォーマルウェアパートナーとなることを発表。



今回の独占的パートナーシップは、ラグジュアリーファッションとハイパフォーマンススポーツという二つの世界が持つ相乗効果により、卓越性の追求と職人技の完成、あらゆる分野における技術と芸術性の擁護をしていく。



「アミリ」のテーラリングにおける卓越した技術を活かし、同ブランドは FCバルセロナと協力し、メンズ、ウィメンズチームの全選手、ならびにクラブ幹部およびリーダーシップ層向けにカスタムスーツを提供。







写真左から、マルク・ベルナル、ヴォイチェフ・シュチェスニー、ジュール・クンデ、ペドロ・ゴンサレス・ロペス、フレンキー・デ・ヨング



インスピレーションは選手たちのユニフォームカラーから着想を得たという。1世紀以上にわたる深みのあるブルーとガーネットを纏うクラブは、「エキュイップ・ブラウグラナ（青とガーネットのチーム）」としても知られている。このFCバルセロナのシグネチャーに「アミリ」のスタイルと明確なアイデンティティを融合させた。



ウィンターシーズンに向けて「アミリ」は、クラブの深いネイビーブルーをメインカラーとして、精巧に仕立てたウールの6ボタンオーバーコート、テーラードジャケット（男性用はダブルブレスト、女性用はシングルブレスト）、そしてネイビー地に白のピンストライプが入った上質なウール製のフレアパンツを用意した。



サマーシーズンのテーラリングでは、ピンストライプを配したシャツカラーのクラシックなブルゾンを揃えた。スポーツウェアに着想を得た「アミリ」のアイコニックなスタイルがフォーマルウェアへと昇華、さらにスポーツへと回帰していく。



胸ポケットには「アミリ」のシグネチャーであるMAモノグラムを刺繍で施し、軽やかでスポーティなシルエットのニットには、コントラストの効いたMAモノグラムと同色のFCバルセロナ刺繍を施すことで、夏のワードローブを完成させた。







社員左から、オナ・バジェ、アレクシア・プテジャス、アイタナ・ボンマティ、ヴィッキー・ロペス、キカ・ナザレス



一方、冬は各選手のイニシャルをモノグラムにしたピンストライプのポプリンシャツ、ガーネットとブルーのストライプタイ、ゴールドバーのタイクリップというスタイリング。



互いの交流から生まれた今回のパートナーシップは、創造的な融合の中で両者の目標と理想を映し出している。







写真左から、ヴィッキー・ロペス、アレクシア・プテジャス、アイタナ・ボンマティ



Courtesy of AMIRI



■「アミリ」公式サイト



