*15:07JST ミガロホールディングス---イデックスビジネスサービス開発オフィスにDXYZの顔認証ID「FreeiD」を導入

ミガロホールディングス＜5535＞は4日、グループ会社のDXYZと新出光グループ会社のイデックスビジネスサービスが販売店契約を締結したと発表した。本契約により、イデックスビジネスサービスが開発するオフィスに、DXYZが開発提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を導入し、利便性とセキュリティを担保した「働き方の進化」を実現していく。

イデックスビジネスサービスは、オフィスリノベーションやICTサポートなどを通じて次世代のワークスタイルソリューションを提供している。2024年には新出光が所有する賃貸マンション「レキシントンスクエア白金」に「FreeiD」を導入し、2025年には自社本社オフィスにも導入した。これらの事例では、顔登録の利便性、認証速度や精度、一度の顔登録で多様なAIエンジンやデバイスと連携できる点が高く評価され、今回の契約締結につながった。

「FreeiD」は、顔だけで入退室・決済・本人確認を可能にする統合プラットフォームであり、マンション、オフィス、テーマパーク、ゴルフ場、保育園など幅広い施設に導入されている。特にオフィスサービスでは、社員証が不要となる運営を実現し、利便性とセキュリティ強化を同時に図ることができる。また、顔認証決済「FreeiD Pay」やマイナンバーカード連携サービスの実証事業も進められている。

ミガロホールディングスグループは、今後も顔認証プラットフォームを活用したスマートシティソリューションの提供など、リアルとデジタルの融合を加速する新たなビジネス創造を進めていくとしている。《AK》