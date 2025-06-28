関連記事
米国株式市場は続伸、通商交渉の進展を好感（27日）
*07:24JST 米国株式市場は続伸、通商交渉の進展を好感（27日）
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（27日）
SEP24
Ｏ 39905（ドル建て）
Ｈ 40735
Ｌ 39905
Ｃ 40625 大証比+445（イブニング比+45）
Vol 3804
SEP24
Ｏ 39820（円建て）
Ｈ 40645
Ｌ 39820
Ｃ 40545 大証比+365（イブニング比-35）
Vol 22834
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（27日）
ADR市場では、対東証比較（1ドル144.67円換算）で、日本郵政＜6178＞、日本たばこ
産業＜2914＞、ブリヂストン＜5108＞、ディスコ＜6146＞、中外製薬＜4519＞、アドバンテ
スト＜6857＞、日本電産＜6594＞などが上昇し、全般買い優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 175.74 5.11 2542 15
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 13.89 0.07 2009 25
8035 (TOELY) 東京エレク 95.75 3.24 27704 189
6758 (SONY.N) ソニー 26.30 0.76 3805 15
9432 (NTTYY) NTT 26.29 0.33 152 1
8058 (MTSUY) 三菱商事 19.93 0.07 2883 15
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.80 1.31 4311 31
9983 (FRCOY) ファーストリテ 34.23 0.69 49521 351
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 35.22 0.84 10191 111
4063 (SHECY) 信越化学工業 16.48 0.53 4768 30
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 104.75 0.73 7577 71
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 15.20 -0.03 3665 40
8031 (MITSY) 三井物産 409.30 8.29 2961 23
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.76 0.52 8507 69
4568 (DSNKY) 第一三共 22.88 -0.08 3310 13
9433 (KDDIY) KDDI 16.80 0.23 2430 -10.5
7974 (NTDOY) 任天堂 23.64 0.40 13680 50
8766 (TKOMY) 東京海上HD 42.23 0.54 6109 23
7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.70 0.89 1432 11
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.94 0.16 4323 107
6902 (DNZOY) デンソー 13.63 0.32 1972 14.5
4519 (CHGCY) 中外製薬 26.35 0.06 7624 109
4661 (OLCLY) オリエンランド 22.65 0.14 3277 -6
8411 (MFG.N) みずほFG 5.56 -0.04 4022 48
6367 (DKILY) ダイキン工業 11.31 0.06 16362 17
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.10 0.04 4369 3
7741 (HOCPY) HOYA 117.57 -0.20 17009 54
6503 (MIELY) 三菱電機 43.42 1.12 3141 17
6981 (MRAAY) 村田製作所 7.50 0.14 2170 6.5
7751 (CAJPY) キヤノン 29.21 0.08 4226 37
6273 (SMCAY) SMC 17.75 0.01 51358 208
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 0.00 1363 -176
6146 (DSCSY) ディスコ 29.60 2.10 42822 802
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.86 -0.07 2294 -2.5
8053 (SSUMY) 住友商事 25.83 0.46 3737 38
6702 (FJTSY) 富士通 24.00 0.58 3472 10
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 114.44 0.80 16556 181
5108 (BRDCY) ブリヂストン 20.75 0.41 6004 126
6178 (JPPHY) 日本郵政 9.73 0.00 1408 82.5
8002 (MARUY) 丸紅 201.26 2.91 2912 26
6723 (RNECY) ルネサス 6.14 0.09 1777 12
6954 (FANUY) ファナック 13.63 0.21 3944 31
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.23 -0.04 3216 12
8801 (MTSFY) 三井不動産 28.90 0.10 1394 8
6301 (KMTUY) 小松製作所 32.71 0.70 4732 41
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.84 -0.03 3136 -3
6594 (NJDCY) 日本電産 4.86 -0.17 2815 37
6857 (ATEYY) アドバンテスト 74.14 -1.25 10726 141
4543 (TRUMY) テルモ 18.80 0.18 2720 12.5
8591 (IX.N) オリックス 22.19 0.26 3210 33
（時価総額上位50位、1ドル144.67円換算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（27日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 9.73 1408 82.5 6.22
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.94 4323 107 2.54
9101 (NPNYY) 日本郵船 7.33 5302 122 2.36
6506 (YASKY) 安川電機 46.00 3327 70 2.15
5108 (BRDCY) ブリヂストン 20.75 6004 126 2.14
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（27日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 1363 -176 -11.44
5020 (JXHLY) ENEOS 9.37 678 -31.6 -4.45
4755 (RKUNY) 楽天 5.28 764 -27.8 -3.51
2801 (KIKOY) キッコーマン 17.50 1266 -45 -3.43
9107 (KAIKY) 川崎汽船 13.90 2011 -51.5 -2.50
「米国株式市場概況」（27日）
ＮＹＤＯＷ
終値：43819.27 前日比：432.43
始値：43505.60 高値：43966.37 安値：43505.60
年初来高値：44882.13 年初来安値：37645.59
前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67
Ｎａｓｄａｑ
終値：20273.46 前日比：105.55
始値：20217.26 高値：20311.51 安値：20095.05
年初来高値：20273.46 年初来安値：15267.91
前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30
Ｓ＆Ｐ５００
終値：6173.07 前日比：32.05
始値：6150.70 高値：6187.68 安値：6132.35
年初来高値：6173.07 年初来安値：4982.77
米30年国債 4.836％ 米10年国債 4.283％
米国株式市場は続伸。ダウ平均は432.43ドル高の43819.27ドル、ナスダックは105.5
5ポイント高の20273.46で取引を終了した。
政府が通商交渉の合意に向けた進展に楽観的見解を示し、寄り付き後、上昇。
終日買いが先行し、S＆P500種指数やナスダックは日中過去最高値を更新した。その
後、トランプ大統領がカナダとの通商交渉を速やかに終了すると発表すると警戒感
に相場は伸び悩み。ナスダックは一時下落に転じが、終盤にかけて持ち直し終値で
も過去最高値を更新し終了した。セクター別では耐久消費財・アパレルが上昇した
一方、エネルギーが下落。
スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）は好決算を受け、業績転換点とアナリストが
投資判断を引き上げ上昇。航空機メーカーのボーイング（BA）は航空機製造を加速
していることを理由にアナリストが投資判断を引き上げ、上昇。バイオのギリア
ド・サイエンシズ（GILD）は最高裁ががん検診などの予防的ヘルスケアサービスコ
ストを保険会社が支払うことを条件としたオバマケアの規定を支持したため上昇。
配車サービスのウーバーテクノロジーズ（UBER）やリフト（LYFT）はアナリストの
投資判断引き下げでそれぞれ下落した。
投資家の恐怖心理を示すVIX指数は16.12まで低下した。
（Horiko Capital Management LLC）《ST》
スポンサードリンク