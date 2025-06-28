*07:24JST 米国株式市場は続伸、通商交渉の進展を好感（27日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（27日）

SEP24

Ｏ 39905（ドル建て）

Ｈ 40735

Ｌ 39905

Ｃ 40625 大証比+445（イブニング比+45）

Vol 3804



SEP24

Ｏ 39820（円建て）

Ｈ 40645

Ｌ 39820

Ｃ 40545 大証比+365（イブニング比-35）

Vol 22834

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（27日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル144.67円換算）で、日本郵政＜6178＞、日本たばこ

産業＜2914＞、ブリヂストン＜5108＞、ディスコ＜6146＞、中外製薬＜4519＞、アドバンテ

スト＜6857＞、日本電産＜6594＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 175.74 5.11 2542 15

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 13.89 0.07 2009 25

8035 (TOELY) 東京エレク 95.75 3.24 27704 189

6758 (SONY.N) ソニー 26.30 0.76 3805 15

9432 (NTTYY) NTT 26.29 0.33 152 1

8058 (MTSUY) 三菱商事 19.93 0.07 2883 15

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.80 1.31 4311 31

9983 (FRCOY) ファーストリテ 34.23 0.69 49521 351

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 35.22 0.84 10191 111

4063 (SHECY) 信越化学工業 16.48 0.53 4768 30

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 104.75 0.73 7577 71

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 15.20 -0.03 3665 40

8031 (MITSY) 三井物産 409.30 8.29 2961 23

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.76 0.52 8507 69

4568 (DSNKY) 第一三共 22.88 -0.08 3310 13

9433 (KDDIY) KDDI 16.80 0.23 2430 -10.5

7974 (NTDOY) 任天堂 23.64 0.40 13680 50

8766 (TKOMY) 東京海上HD 42.23 0.54 6109 23

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.70 0.89 1432 11

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.94 0.16 4323 107

6902 (DNZOY) デンソー 13.63 0.32 1972 14.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.35 0.06 7624 109

4661 (OLCLY) オリエンランド 22.65 0.14 3277 -6

8411 (MFG.N) みずほFG 5.56 -0.04 4022 48

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.31 0.06 16362 17

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.10 0.04 4369 3

7741 (HOCPY) HOYA 117.57 -0.20 17009 54

6503 (MIELY) 三菱電機 43.42 1.12 3141 17

6981 (MRAAY) 村田製作所 7.50 0.14 2170 6.5

7751 (CAJPY) キヤノン 29.21 0.08 4226 37

6273 (SMCAY) SMC 17.75 0.01 51358 208

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 0.00 1363 -176

6146 (DSCSY) ディスコ 29.60 2.10 42822 802

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.86 -0.07 2294 -2.5

8053 (SSUMY) 住友商事 25.83 0.46 3737 38

6702 (FJTSY) 富士通 24.00 0.58 3472 10

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 114.44 0.80 16556 181

5108 (BRDCY) ブリヂストン 20.75 0.41 6004 126

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.73 0.00 1408 82.5

8002 (MARUY) 丸紅 201.26 2.91 2912 26

6723 (RNECY) ルネサス 6.14 0.09 1777 12

6954 (FANUY) ファナック 13.63 0.21 3944 31

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.23 -0.04 3216 12

8801 (MTSFY) 三井不動産 28.90 0.10 1394 8

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.71 0.70 4732 41

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.84 -0.03 3136 -3

6594 (NJDCY) 日本電産 4.86 -0.17 2815 37

6857 (ATEYY) アドバンテスト 74.14 -1.25 10726 141

4543 (TRUMY) テルモ 18.80 0.18 2720 12.5

8591 (IX.N) オリックス 22.19 0.26 3210 33

（時価総額上位50位、1ドル144.67円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（27日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.73 1408 82.5 6.22

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.94 4323 107 2.54

9101 (NPNYY) 日本郵船 7.33 5302 122 2.36

6506 (YASKY) 安川電機 46.00 3327 70 2.15

5108 (BRDCY) ブリヂストン 20.75 6004 126 2.14

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（27日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 1363 -176 -11.44

5020 (JXHLY) ENEOS 9.37 678 -31.6 -4.45

4755 (RKUNY) 楽天 5.28 764 -27.8 -3.51

2801 (KIKOY) キッコーマン 17.50 1266 -45 -3.43

9107 (KAIKY) 川崎汽船 13.90 2011 -51.5 -2.50



「米国株式市場概況」（27日）

ＮＹＤＯＷ

終値：43819.27 前日比：432.43

始値：43505.60 高値：43966.37 安値：43505.60

年初来高値：44882.13 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：20273.46 前日比：105.55

始値：20217.26 高値：20311.51 安値：20095.05

年初来高値：20273.46 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6173.07 前日比：32.05

始値：6150.70 高値：6187.68 安値：6132.35

年初来高値：6173.07 年初来安値：4982.77

米30年国債 4.836％ 米10年国債 4.283％



米国株式市場は続伸。ダウ平均は432.43ドル高の43819.27ドル、ナスダックは105.5

5ポイント高の20273.46で取引を終了した。

政府が通商交渉の合意に向けた進展に楽観的見解を示し、寄り付き後、上昇。

終日買いが先行し、S＆P500種指数やナスダックは日中過去最高値を更新した。その

後、トランプ大統領がカナダとの通商交渉を速やかに終了すると発表すると警戒感

に相場は伸び悩み。ナスダックは一時下落に転じが、終盤にかけて持ち直し終値で

も過去最高値を更新し終了した。セクター別では耐久消費財・アパレルが上昇した

一方、エネルギーが下落。

スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）は好決算を受け、業績転換点とアナリストが

投資判断を引き上げ上昇。航空機メーカーのボーイング（BA）は航空機製造を加速

していることを理由にアナリストが投資判断を引き上げ、上昇。バイオのギリア

ド・サイエンシズ（GILD）は最高裁ががん検診などの予防的ヘルスケアサービスコ

ストを保険会社が支払うことを条件としたオバマケアの規定を支持したため上昇。

配車サービスのウーバーテクノロジーズ（UBER）やリフト（LYFT）はアナリストの

投資判断引き下げでそれぞれ下落した。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数は16.12まで低下した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》