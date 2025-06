スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス　LAUSBUBのオフィシャルサイトをオープン

*17:55JST スペースシャワーSKIYAKIホールディングス---LAUSBUBのオフィシャルサイトをオープン

スペースシャワーSKIYAKIホールディングス<4838>は19日、子会社SKIYAKIが、ニューウェーブテクノポップバンド・LAUSBUBのオフィシャルサイトを公開したと発表した。

LAUSBUBは、2020年に北海道札幌市の高校軽音楽部出身の岩井莉子と高橋芽以によって結成されたユニットであり、2021年にX(旧Twitter)に投稿した楽曲「Telefon」が世界的な注目を集め、SoundCloudの全世界ウィークリーチャートで1位を記録した実績を持つ。その後、2022年に初のフィジカル作品「M.I.D. The First Annual Report of LAUSBUB」を発表し、2024年には1stアルバム「ROMP」をリリースするなど、本格的な音楽活動を展開している。

オフィシャルサイトでは、ニュース、ライブ情報、ディスコグラフィー、動画、グッズ情報などが掲載され、ファンとの接点をさらに広げる狙いがある。《ST》