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富士フイルムHDが急伸、総額30億ドル超のバイオ医薬品製造を受託、期待強まる
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■富士フイルムのバイオ医薬品子会社が米リジェネロン社から10年間受託
富士フイルムHD(富士フイルムホールディングス)<4901>(東証プライム)は4月23日、買い気配を上げて始まり、取引開始から18分を経過した午前9時18分に13%高の3026.0円(350円高)で始値がついた。22日午後、富士フイルムのバイオ医薬品子会社が「30億ドル超のバイオ医薬品製造契約を締結」と発表、買い材料視されている。
発表によると、バイオ医薬品の開発・製造受託などを行うフジフイルム・ダイオシンス・バイオテクノロジーズ(FUJIFILM Diosynth Biotechnologies)が、世界的なバイオ医薬品企業Regeneron Pharmaceuticals, Inc.(リジェネロン ファーマスーティカルズ)と、総額30億ドル超のバイオ医薬品の製造契約を締結した。リジェネロンの抗体医薬品の製造を10年間にわたり受託する。製造は、今年本格稼働を予定している米国新拠点(ノースカロライナ州ホーリースプリングス市)で行う。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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