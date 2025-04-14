*15:40JST 4月14日本国債市場：債券先物は141円12銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年6月限

寄付141円44銭 高値141円54銭 安値140円81銭 引け141円12銭 17991枚

2年 471回 0.593％

5年 178回 0.813％

10年 378回 1.340％

20年 191回 2.437％

14日の債券先物6月限は下げ渋り。141円44銭で取引を開始し、141円54銭まで上昇した後、一時140円81銭ｍで反落したが、141円17銭で取引を終えた。10年以降の年限の利回りが主に上昇した。



＜米国債概況＞

2年債は3.93％、10年債は4.46％、30年債は4.84％近辺で推移。債券利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.55％、英国債は4.75％、オーストラリア10年債は4.40％、NZ10年債は4.70％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・時間未定 中 3月貿易収支（予想：＋744億ドル）

・時間未定 中 3月輸出（予想：前年比＋4.4％）

・時間未定 中 3月輸入（予想：前年比－2.1％）

・24：00 米 3月NY連銀1年インフレ期待（2月：3.13％）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》