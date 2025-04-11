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前日に動いた銘柄 part1 ラウンドワン、フジクラ、川崎重工業など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 ラウンドワン、フジクラ、川崎重工業など
銘柄名<コード>10日終値⇒前日比
大林組＜1802＞ 1992 +109.5
25年3月期業績見込み上方修正。
ラウンドワン＜4680＞ 941 +130
3月の既存店売上高は日本7.0％、米国2.1％。
綜研化学＜4972＞ 1389 +112
生分解性バイオマスポリマーの吸水シート化に成功。
リベロ＜9245＞ 1731 -74
3月の売上高1.4％減。2月の21.2％増からマイナスに転じる。
ACSL＜6232＞ 981 +56
ルッテNATO事務総長等に自社技術・製品を紹介。
クオリプス＜4894＞ 8620 -330
ヒト（同種）iPS細胞由来心筋細胞シートの製造販売承認申請で
9日ストップ高。10日は売り買い交錯。
フジクラ＜5803＞ 4710 +700
相互関税延期で半導体株と並びリバウンド強まる。
メイコー＜6787＞ 5600 +705
ベトナム関税への過度な懸念が後退。
キオクシアHD＜285A＞ 2058 +378
前月末比ではリガクHDに続く下落率の大きさで。
MARUWA＜5344＞ 26750 +4225
地合い悪の中で高株価がネックとされていた面も強く。
古野電気＜6814＞ 2352 +360
前期業績の上振れ着地や増配を高評価。
安川電機＜6506＞ 3025 +358.5
ファナックはじめFA関連銘柄にも資金が向かう。
大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 1646 +220
米ボーイングなども10％超の急騰となっており。
川崎重工業＜7012＞ 7457 +1000
相互関税発表後の下落率大きかった銘柄として。
楽天銀行＜5838＞ 5800 +797
銀行株高の流れ映して押し目買い活発化。
リガク＜268A＞ 755 +100
前月末比ではプライム市場で最も下落率が高く。
千葉銀行＜8331＞ 1197.5 +152.0
国内長期金利下げ止まりで地銀の一角が強い動き。
SWCC＜5805＞ 6140 +890
フジクラを筆頭に電線株の強い動き目立つ。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 2008 +270
半導体製造装置株の中でも直近の下落率大きかった銘柄で。
コンコルディア＜7186＞ 841.9 +107.1
国内長期金利下げ止まりによる地銀株上昇の流れで。
ファナック<6954> 3500 +386
3月の工作機械受注などもポジティブ視。
ルネサスエレクトロニクス<6723> 1681.5 +228
半導体関連や自動車株高の流れに乗り。
武蔵精密工業<7220> 2155 +232
データセンター関連も10日は大幅高となり。
イビデン<4062> 3645 +485
他の半導体株同様に反発力は大きくなる。
トリケミカル研究所<4369> 2359 +323
中小型の半導体関連も大きく上昇の展開に。
ニデック<6594> 2162 +281.5
主力の電子部品株は9日にかけても安値更新の動きとなっていたが。《CS》
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