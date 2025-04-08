トレジャー・ファクトリーの月次売上概況(3月)は全店が12.4%増加し既存店は4.4%増加、好調続く

■全店、既存店とも2021年9月以降すべて連続増加

トレジャー・ファクトリー<3093>(東証プライム)が4月8日午後に発表した3月の「月次売上概況(単体)」は、今期に入って最初の月となり、全店売り上げは前年比112.4%、既存店では同104.4%となった。全店、既存店とも2021年9月以降すべて連続増加している。

発表によると、3月は、月前半は天候に恵まれなかったものの、月後半に天候が回復し気温が上昇するにつれて、春物衣料の販売が伸長したこと、服飾雑貨、生活家電、ホビー用品なども堅調だったことから、全店、既存店ともに販売が前年を超えた。3月の出店は3店舗、退店は1店舗。

【出退店情報】 [出店]トレファクスタイル関目店(服飾専門)・・3月14日オープン [出店]トレジャーファクトリー岡山平井店(総合)3月26日オープン [出店]トレジャーファクトリー龍カ崎店(総合)・3月29日オープン [退店]トレジャーファクトリー府中店(総合)・・3月31日閉店 (HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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