*15:40JST 4月4日本国債市場：債券先物は141円65銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年6月限

寄付140円35銭 高値141円70銭 安値140円33銭 引け141円65銭 50902枚

2年 471回 0.632％

5年 177回 0.822％

10年 378回 1.218％

20年 191回 1.974％

4日の債券先物6月限は強含み。140円35銭で取引を開始し、一時141円70銭まで買われており、141円65銭で取引を終えた。現物債の取引では10年債の利回りが主に低下した。



＜米国債概況＞

2年債は3.63％、10年債は3.97％、30年債は4.41％近辺で推移。債券利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.59％、英国債は4.52％、オーストラリア10年債は4.21％、NZ10年債は4.32％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・21：30 加・3月失業率（予想：6.7％、2月：6.6％）

・21：30 米・3月失業率（予想：4.1％、2月：4.1％）

・21：30 米・3月非農業部門雇用者数（予想：前月比＋140万人、2月：＋15.1万人）

・21：30 米・3月平均時間給（予想：前年比＋4.0％、2月：＋4.0％）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》