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今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、米貿易収支、米ISM非製造業景況指数など

2025年4月3日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、米貿易収支、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
09:30　サービス業PMI(3月)　　49.5
09:30　総合PMI(3月)　　48.5


＜海外＞
09:30　豪・貿易収支(2月)　　56.20億豪ドル
10:45　中・財新サービス業PMI(3月)　51.6　51.4
10:45　中・財新総合PMI(3月)　　51.5
15:30　スイス・消費者物価指数(3月)　0.5％　0.3％
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(3月)　50.4　50.4
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(3月)　50.4　50.4
18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(2月)　　1.8％
21:30　加・貿易収支(2月)　　39.7億加ドル
21:30　米・貿易収支(2月)　-1100億ドル　-1314億ドル
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.4万件
22:00　ブ・サービス業PMI(3月)　　50.6
22:00　ブ・総合PMI(3月)　　51.2
22:45　米・サービス業PMI確報値(3月)　　54.3
22:45　米・総合PMI確報値(3月)　　53.5
23:00　米・ISM非製造業景況指数(3月)　53.1　53.5


米・ジェファーソン連邦準備制度理事会(FRB)副議長が基調講演

欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(3月開催分)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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