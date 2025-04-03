関連記事
今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、米貿易収支、米ISM非製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、米貿易収支、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
09:30 サービス業PMI(3月) 49.5
09:30 総合PMI(3月) 48.5
＜海外＞
09:30 豪・貿易収支(2月) 56.20億豪ドル
10:45 中・財新サービス業PMI(3月) 51.6 51.4
10:45 中・財新総合PMI(3月) 51.5
15:30 スイス・消費者物価指数(3月) 0.5％ 0.3％
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(3月) 50.4 50.4
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(3月) 50.4 50.4
18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(2月) 1.8％
21:30 加・貿易収支(2月) 39.7億加ドル
21:30 米・貿易収支(2月) -1100億ドル -1314億ドル
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22.4万件
22:00 ブ・サービス業PMI(3月) 50.6
22:00 ブ・総合PMI(3月) 51.2
22:45 米・サービス業PMI確報値(3月) 54.3
22:45 米・総合PMI確報値(3月) 53.5
23:00 米・ISM非製造業景況指数(3月) 53.1 53.5
米・ジェファーソン連邦準備制度理事会(FRB)副議長が基調講演
欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(3月開催分)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク