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3月27日本国債市場：債券先物は137円39銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:40JST 3月27日本国債市場：債券先物は137円39銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年6月限
寄付137円41銭 高値137円58銭 安値137円33銭 引け137円39銭 22360枚
2年 470回 0.887％
5年 177回 1.189％
10年 377回 1.593％
20年 191回 2.306％
27日の債券先物6月限は伸び悩み。137円41銭で取引を開始し、137円58銭まで買われたが、137円33銭まで反落し、137円39銭で取引を終えた。現物債の取引では5年債利回りが主に上昇した。
＜米国債概況＞
2年債は4.01％、10年債は4.35％、30年債は4.70％近辺で推移。債券利回りはまちまち。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.79％、英国債は4.73％、オーストラリア10年債は4.50％、NZ10年債は4.57％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21：30 米・10-12月期国内総生産（GDP）確定値（予想：前期比年率+2.3％）
・21：30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：22.5万件、前回：22.3万件）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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