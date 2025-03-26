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バリューＣ　大幅に4日ぶり反発、デジタルプラスのデジタルマーケティング支援事業を1.40億円で譲受／新興市場スナップショット

2025年3月26日 11:13

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記事提供元：フィスコ

*11:13JST <9238> バリューＣ 1320 +52《HM》

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