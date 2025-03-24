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3月24日本国債市場：債券先物は137円84銭で取引終了
*15:39JST 3月24日本国債市場：債券先物は137円84銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年6月限
寄付138円06銭 高値138円08銭 安値137円83銭 引け137円84銭 12067枚
2年 470回 0.864％
5年 177回 1.139％
10年 377回 1.542％
20年 191回 2.277％
24日の債券先物6月限は弱含み。138円06銭で取引を開始し、138円08銭まで買われたが、午後の取引で137円83銭まで下落し、137円84銭で取引を終えた。現物債の取引では2年債と10年債利回りが主に上昇した。
＜米国債概況＞
2年債は3.98％、10年債は4.28％、30年債は4.62％近辺で推移。債券利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.76％、英国債は4.71％、オーストラリア10年債は4.40％、NZ10年債は4.52％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・17：30 独：3月製造業PMI（予想：47.0、2月：46.5）
・17：30 独：3月サービス業PMI（予想：52.0、2月：51.1）
・18：00 ユーロ圏：3月製造業PMI（予想：48.1、2月：47.6）
・18：00 ユーロ圏：3月サービス業PMI（予想：51.0、2月：50.6）
・18：00 ユーロ圏：3月総合PMI（予想：50.6、2月：50.2）
・18：30 英：3月製造業PMI（予想：47.0、2月：46.9）
・18：30 英：3月サービス業PMI（予想：51.0、2月：51.0）
・22：45 米：3月製造業PMI（予想：51.8、2月：52.7）
・22：45 米：3月サービス業PMI（予想：51.2、2月：51.0）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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