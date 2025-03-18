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前日に動いた銘柄 part1 エコナビスタ、ライトワークス、天馬など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 エコナビスタ、ライトワークス、天馬など
銘柄名<コード>17日終値⇒前日比
ナイガイ＜8013＞ 251 +13
営業利益が前期2.5倍・今期74.5％増予想。
発行済株式数の5.52％上限の自社株買いも発表。
アクセスグループ＜7042＞ 1027 +87
1株を2株に分割。
クロスプラス＜3320＞ 1074 +75
28年1月期営業利益20.00億円目標（25年1月期10.29億円）。
ペッパー＜3053＞ 210 +20
株主優待制度の基準日追加を発表。
エコナビスタ＜5585＞ 2116 +400
エーザイ＜4523＞が1株2190円でTOB。
ライトワークス＜4267＞ 1937 +400
1株2179円でMBO実施。
天馬＜7958＞ 3115 +504
MBO実施でTOB価格3580円にサヤ寄せ。
三菱重工業＜7011＞ 2867 +311
欧州防衛関連株上昇に国内関連株もつれ高。
第四北越FG＜7327＞ 3250 +245
群馬銀行との経営統合観測報道が伝わり。
キオクシアHD＜285A＞ 3125 +165
高値更新中の直近IPO銘柄として需給妙味も強く。
ジャックス＜8584＞ 4170 +330
三菱UFJ銀行との提携強化を好感の動き優勢に。
東京計器＜7721＞ 3720 +240
防衛関連の中小型株として物色が向かう。
トーホー＜8142＞ 3440 +190
今期増益転換や増配見通しを引き続き好感。
アクシージア＜4936＞ 465 +31
業績予想下方修正も悪材料出尽くし感が先行。
三井E＆S＜7003＞ 1849 +129
重工セクターの株価上昇に連れ高へ。
三菱電機＜6503＞ 3035 +179
ジェフリーズ証券では目標株価を引き上げ。
ツバキ・ナカシマ＜6464＞ 463 +28
欧州関連の出遅れとして関心か。
日立建機＜6305＞ 4250 +253
シトラスインベストメントでは保有比率上昇。
川崎重工業＜7012＞ 9718 +552
世界的な防衛関連株高の流れに乗る。
ラクス<3923> 2052.5 +131.5
カオナビへのTOBに応募と発表。
沖電気工業<6703> 1032 +54
防衛関連の一角としても関心向かう。
IHI<7013> 11820 +1045
防衛関連中心銘柄の一角として上値追い。
エイチーム<3662> 963 +34
上半期最終損益は黒字転換に。
日本製鋼所<5631> 6300 +339
防衛関連の主力株は総じて強い動き目立つ。
日ペHD<4612> 1195.0 +65.0
中国国務院では景気支援策を発表。
ヤーマン<6630> 847 +20
通期営業益下方修正だが悪材料出尽くし感先行。
ADワークスグループ<2982> 250 +13
配当権利取りの動きなどに関心も。
ポールHD<3657> 411 -41
前期業績は大幅な下振れでの着地に。《CS》
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