*15:40JST 3月17日本国債市場：債券先物は138円30銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年6月限

寄付138円26銭 高値138円47銭 安値138円06銭 引け138円30銭 21109枚

2年 470回 0.813％

5年 177回 1.102％

10年 377回 1.518％

20年 191回 2.290％

17日の債券先物6月限は強含み。138円26銭で取引を開始し、一時138円06銭まで下げたが、午後の取引で138円47銭まで反発し、138円30銭で取引を終えた。現物債の取引では20年債の利回りが主に上昇した。



＜米国債概況＞

2年債は4.01％、10年債は4.29％、30年債は4.61％近辺で推移。債券利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.87％、英国債は4.66％、オーストラリア10年債は4.41％、NZ10年債は4.59％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・21：30 米・2月小売売上高（前月比予想：+0.6％、1月：－0.9％）

・21：30 米・3月NY連銀製造業景気指数：（予想：－2.0、2月：5.7）

・23：00 米・1月企業在庫（予想：＋0.3％、12月：－0.2％）



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