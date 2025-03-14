関連記事
ヤスハラケミカルなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜1623＞ ;鉄鋼非鉄;1000%;160;1.55;27385;-95 ＜3063＞ ;ｊＧｒｏｕｐ;492%;38400;0.33;685;0 ＜4957＞ ;ヤスハラケミ;400%;2400;9.40;1005;7 ＜8118＞ ;キング;329%;2300;79.50;747;10 ＜9052＞ ;山陽電鉄;326%;46000;0.03;2043;4 ＜3232＞ ;三重交通ＧＨＤ;216%;214800;0.07;524;2 ＜2556＞ ;One東証REIT;213%;18060;2.25;1728.5;10 ＜2404＞ ;鉄人化;204%;5500;0.96;438;2 ＜4718＞ ;早稲アカ;176%;84200;0.08;2012;-39 ＜7782＞ ;シンシア;175%;700;141.00;500;1 ＜8200＞ ;リンガーハット;165%;84400;0.42;2260;-6 ＜3667＞ ;ｅｎｉｓｈ;157%;337500;6.37;125;-2 ＜8127＞ ;ヤマトインター;157%;50600;0.63;354;-4 ＜8160＞ ;木曽路;151%;114200;0.07;2192;-8 ＜7356＞ ;Retty;146%;17700;22.70;150;-1 ＜3153＞ ;八洲電機;139%;20500;1.65;1754;12 ＜4564＞ ;ＯＴＳ;136%;2478600;4.50;26;0 ＜4597＞ ;ソレイジア;112%;3479300;4.02;38;1 ＜7035＞ ;ａｎｆａｃ;110%;5700;5.31;216;0 ＜7616＞ ;コロワイド;104%;371200;0.10;1729.5;-5.5
[コメント]ヤスハラケミカル＜4957＞はPBR1倍を下回っている。《FA》
スポンサードリンク