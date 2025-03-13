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3月13日本国債市場：債券先物は137円75銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:39JST 3月13日本国債市場：債券先物は137円75銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年6月限
寄付138円11銭 高値138円21銭 安値137円75銭 引け137円75銭 23835枚
2年 470回 0.863％
5年 177回 1.153％
10年 377回 1.547％
20年 191回 2.275％
13日の債券先物6月限は弱含み。138円11銭で取引を開始し、138円21銭まで買われた後、137円75銭まで反落し、137円75銭で取引を終えた。現物債の取引では5年債の利回りが主に上昇した。
＜米国債概況＞
2年債は3.97％、10年債は4.29％、30年債は4.61％近辺で推移。債券利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.87％、英国債は4.72％、オーストラリア10年債は4.41％、NZ10年債は4.56％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・19：00 ユーロ圏・1月鉱工業生産（前月比予想：+0.7％、12月：-1.1％）
・21：30 米・先週分新規失業保険申請件数：（予想：22.5万件、前回：22.1万件）
・21：30 米・2月生産者物価コア指数(前年比予想：+3.6％、1月+3.6％)
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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