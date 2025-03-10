*15:43JST 東証業種別ランキング：その他製品が下落率トップ

その他製品が下落率トップ。そのほか鉄鋼、銀行業、保険業、機械なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか精密機器、輸送用機器、サービス業、化学工業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 585.55 ／ 1.08

2. 精密機器 ／ 11,204.32 ／ 0.79

3. 輸送用機器 ／ 4,403.05 ／ 0.65

4. サービス業 ／ 3,144.96 ／ 0.52

5. 化学工業 ／ 2,313.14 ／ 0.47

6. 陸運業 ／ 2,019.85 ／ 0.44

7. 金属製品 ／ 1,476.94 ／ 0.43

8. 食料品 ／ 2,166.28 ／ 0.34

9. ゴム製品 ／ 4,481.79 ／ 0.28

10. 情報・通信業 ／ 5,979.66 ／ 0.28

11. 不動産業 ／ 1,910.01 ／ 0.10

12. 卸売業 ／ 3,480.83 ／ 0.06

13. 倉庫・運輸関連業 ／ 3,176.96 ／ 0.03

14. 水産・農林業 ／ 583.33 ／ 0.02

15. パルプ・紙 ／ 512.13 ／ -0.04

16. 小売業 ／ 1,854.1 ／ -0.05

17. 電力・ガス業 ／ 488.12 ／ -0.11

18. 非鉄金属 ／ 1,564.55 ／ -0.14

19. 石油・石炭製品 ／ 1,889.05 ／ -0.26

20. 空運業 ／ 225.69 ／ -0.35

21. 医薬品 ／ 3,387.72 ／ -0.47

22. その他金融業 ／ 985.21 ／ -0.51

23. 海運業 ／ 1,922.88 ／ -0.53

24. ガラス・土石製品 ／ 1,347.98 ／ -0.59

25. 建設業 ／ 1,816.36 ／ -0.60

26. 証券業 ／ 622.97 ／ -0.72

27. 繊維業 ／ 791.64 ／ -0.75

28. 電気機器 ／ 4,737.65 ／ -0.77

29. 機械 ／ 3,173.96 ／ -0.91

30. 保険業 ／ 2,645.63 ／ -0.93

31. 銀行業 ／ 378.59 ／ -0.94

32. 鉄鋼 ／ 764.27 ／ -1.28

33. その他製品 ／ 6,227.7 ／ -2.59《CS》