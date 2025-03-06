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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、欧ECBが政策金利発表、米貿易収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、欧ECBが政策金利発表、米貿易収支など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
11:00 東京オフィス空室率(2月) 3.83％
連合が25年春季生活闘争(春闘)の要求集計結果公表
＜海外＞
09:30 豪・貿易収支(1月) 56.29億豪ドル 50.85億豪ドル
15:45 スイス・失業率(2月) 2.9％ 3.0％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(2月) 0.24％
19:00 欧・ユーロ圏小売売上高(1月) -0.2％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 1.03％
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 42.50％ 45.00％
22:15 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 2.65％ 2.90％
22:30 加・貿易収支(1月) 7.1億加ドル
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 24.2万件
22:30 米・貿易収支(1月) -913億ドル -984億ドル
22:30 米・非農業部門労働生産性確報値(10-12月) 1.2％ 1.2％
24:00 米・卸売在庫(1月)
米・アトランタ連銀総裁が講演
欧・欧州連合(EU)特別首脳会議
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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