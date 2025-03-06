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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、欧ECBが政策金利発表、米貿易収支など

2025年3月6日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、欧ECBが政策金利発表、米貿易収支など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
11:00　東京オフィス空室率(2月)　　3.83％


連合が25年春季生活闘争(春闘)の要求集計結果公表


＜海外＞
09:30　豪・貿易収支(1月)　56.29億豪ドル　50.85億豪ドル
15:45　スイス・失業率(2月)　2.9％　3.0％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(2月)　　0.24％
19:00　欧・ユーロ圏小売売上高(1月)　　-0.2％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　1.03％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　42.50％　45.00％
22:15　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　2.65％　2.90％
22:30　加・貿易収支(1月)　　7.1億加ドル
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　24.2万件
22:30　米・貿易収支(1月)　-913億ドル　-984億ドル
22:30　米・非農業部門労働生産性確報値(10-12月)　1.2％　1.2％
24:00　米・卸売在庫(1月)


米・アトランタ連銀総裁が講演

欧・欧州連合(EU)特別首脳会議


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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