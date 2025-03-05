関連記事
ジェイテックが東証「グロース」から「スタンダード」に市場区分の変更を申請
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■より高いガバナンス水準を備えた企業として企業価値向上と成長を図る
ジェイテック<2479>(東証グロース、名証メイン)は3月5日、同日付で東京証券取引所「スタンダード市場」への市場区分変更の申請を行った。同社が午後発表した。
より高いガバナンス水準を備えた企業として、企業価値の向上と中長期的な成長に向け、スタンダード市場への市場区分変更申請(以下、「変更申請」)の準備を進めていた。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
【関連記事・情報】
・【株式市場特集】産金株、貴金属回収のリデュース株、貴金属買い取り・再販のリユース株に注目（2025/02/10）
・【デジタル変革の最前線】生成ＡＩがもたらす劇的な生産性向上、大手企業が相次ぎ導入（2025/02/09）
・生成ＡＩ後進国からの脱却へ──ソフトバンクが仕掛ける４５００億円の大勝負（2025/02/07）
・【株式市場特集】不動産市場の勝者と敗者、投資家が注目すべき銘柄は（2025/02/03）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク