*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 雨風太陽、トナミHD、ソシオネクストなど

銘柄名<コード>27日終値⇒前日比

*科研薬＜4521＞ 4579 +147

発行済み株式数の4.52％上限の自社株買い。自社株消却も実施へ。

*ヨンキュウ＜9955＞ 2219 +118

株主優待制度の実施回数を年1回から2回に変更。

*雨風太陽＜5616＞ 1083 +150

事業領域の拡大及び多様化を図るべく定款一部変更。

*ニチレキG＜5011＞ 2270 +92

発行済株式数の3.40％上限の自社株買い発表。

*アディッシュ＜7093＞ 676 +100

マーケティングコンテンツ自動制作AIの韓国企業とパートナーシップ契約で

前日ストップ高。本日も買い人気継続。

*スマイルHD＜7084＞ 1349 +300

引き続き25年3月期初配実施発表を好感。

*トナミHD＜9070＞ 6870カ -

MBO実施発表でTOB価格サヤ寄せの動きに。

*キオクシアHD＜285A＞ 2805 +266

ウエスタンデジタルとの再編期待など再燃か。

*ブラザー工業＜6448＞ 2884.5 +268

野村證券では投資判断を格上げ。

*ソシオネクスト＜6526＞ 2300 +259

Google Quantum AIと戦略的パートナーシップを締結。

*JPHD＜2749＞ 619 +14

引き続き業績・配当予想上方修正や株主優待制度導入を評価。

*オルガノ＜6368＞ 7430 +420

みずほ証券では投資判断を格上げ。

*伊藤忠商事＜8001＞ 6774 +282

セブンアイのMBOへの出資見送りを買い材料視。

*日産自動車＜7201＞ 445.8 +15.7

内田社長交代で準備との報道を材料視。

*群馬銀行＜8334＞ 1125 +58.5

株主還元方針変更で配当予想を上方修正。

*日野自動車＜7205＞ 487.9 +18.5

本日は自動車株が全般買い優勢に。

*荏原製作所＜6361＞ 2552 +99

東海東京証券では目標株価を引き上げ。

*アズビル＜6845＞ 1199 +50.5

1150円レベルを下値支持線と意識も。

*DMG森精機＜6141＞ 2767.5 +88.5

欧州株の堅調推移などは安心感にも。

*SWCC＜5805＞ 6330 +200

フジクラなどの株価上昇で買い安心感も。

*西武HD<9024> 3205 +140

ボックス下限レベルまでの調整で押し目買いも。

*ミガロHD<5535> 2140 -500

25日線も支えにならず見切り売り一段優勢。

*7＆iHD<3382> 2118 -280.5

MBO実施断念で最終調整と伝わる。

*栃木銀行<8550> 277 -23

売却損計上で一転最終赤字見通しに下方修正。《NH》