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前日に動いた銘柄 part1 雨風太陽、トナミHD、ソシオネクストなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 雨風太陽、トナミHD、ソシオネクストなど
銘柄名<コード>27日終値⇒前日比
*科研薬＜4521＞ 4579 +147
発行済み株式数の4.52％上限の自社株買い。自社株消却も実施へ。
*ヨンキュウ＜9955＞ 2219 +118
株主優待制度の実施回数を年1回から2回に変更。
*雨風太陽＜5616＞ 1083 +150
事業領域の拡大及び多様化を図るべく定款一部変更。
*ニチレキG＜5011＞ 2270 +92
発行済株式数の3.40％上限の自社株買い発表。
*アディッシュ＜7093＞ 676 +100
マーケティングコンテンツ自動制作AIの韓国企業とパートナーシップ契約で
前日ストップ高。本日も買い人気継続。
*スマイルHD＜7084＞ 1349 +300
引き続き25年3月期初配実施発表を好感。
*トナミHD＜9070＞ 6870カ -
MBO実施発表でTOB価格サヤ寄せの動きに。
*キオクシアHD＜285A＞ 2805 +266
ウエスタンデジタルとの再編期待など再燃か。
*ブラザー工業＜6448＞ 2884.5 +268
野村證券では投資判断を格上げ。
*ソシオネクスト＜6526＞ 2300 +259
Google Quantum AIと戦略的パートナーシップを締結。
*JPHD＜2749＞ 619 +14
引き続き業績・配当予想上方修正や株主優待制度導入を評価。
*オルガノ＜6368＞ 7430 +420
みずほ証券では投資判断を格上げ。
*伊藤忠商事＜8001＞ 6774 +282
セブンアイのMBOへの出資見送りを買い材料視。
*日産自動車＜7201＞ 445.8 +15.7
内田社長交代で準備との報道を材料視。
*群馬銀行＜8334＞ 1125 +58.5
株主還元方針変更で配当予想を上方修正。
*日野自動車＜7205＞ 487.9 +18.5
本日は自動車株が全般買い優勢に。
*荏原製作所＜6361＞ 2552 +99
東海東京証券では目標株価を引き上げ。
*アズビル＜6845＞ 1199 +50.5
1150円レベルを下値支持線と意識も。
*DMG森精機＜6141＞ 2767.5 +88.5
欧州株の堅調推移などは安心感にも。
*SWCC＜5805＞ 6330 +200
フジクラなどの株価上昇で買い安心感も。
*西武HD<9024> 3205 +140
ボックス下限レベルまでの調整で押し目買いも。
*ミガロHD<5535> 2140 -500
25日線も支えにならず見切り売り一段優勢。
*7＆iHD<3382> 2118 -280.5
MBO実施断念で最終調整と伝わる。
*栃木銀行<8550> 277 -23
売却損計上で一転最終赤字見通しに下方修正。《NH》
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