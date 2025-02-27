関連記事
今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者信頼感確定値、米GDP改定値、米耐久財受注など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者信頼感確定値、米GDP改定値、米耐久財受注など
＜国内＞
＜海外＞
17:00 スイス・GDP(10-12月) 1.6％ 2.0％
19:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感確定値(2月) -13.6
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M)(2月) 0.15％ 0.27％
20:30 ブ・経常収支(1月) -71.86億ドル -90.33億ドル
20:30 ブ・海外直接投資(1月) 39.49億ドル 27.65億ドル
21:00 ブ・失業率(1月) 6.4％ 6.2％
21:30 欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨
22:30 加・経常収支(10-12月) -32.3億加ドル
22:30 米・GDP改定値(10-12月) 2.3％ 2.3％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21.9万件
22:30 米・耐久財受注(1月) 1.8％ -2.2％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク