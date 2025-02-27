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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者信頼感確定値、米GDP改定値、米耐久財受注など

2025年2月27日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者信頼感確定値、米GDP改定値、米耐久財受注など
＜国内＞


＜海外＞
17:00　スイス・GDP(10-12月)　1.6％　2.0％
19:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感確定値(2月)　　-13.6
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-M)(2月)　0.15％　0.27％
20:30　ブ・経常収支(1月)　-71.86億ドル　-90.33億ドル
20:30　ブ・海外直接投資(1月)　39.49億ドル　27.65億ドル
21:00　ブ・失業率(1月)　6.4％　6.2％
21:30　欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨
22:30　加・経常収支(10-12月)　　-32.3億加ドル
22:30　米・GDP改定値(10-12月)　2.3％　2.3％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.9万件
22:30　米・耐久財受注(1月)　1.8％　-2.2％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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