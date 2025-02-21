*08:52JST 2/21

[強弱材料]

強気材料

・SOX指数は上昇（5310.63、+0.94）

・米長期金利は低下

・米原油先物は上昇（72.57、+0.32）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38678.04、-486.57）

・NYダウは下落（44176.65、-450.94）

・ナスダック総合指数は下落（19962.36、-93.89）

・シカゴ日経225先物は下落（38555、-155）

・VIX指数は上昇（15.66、+0.39）

・為替相場は円高・ドル安（149.60-70）

・トランプ関税や移民政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・1月ニュージーランド貿易収支

・1月消費者物価コア指数

・2月製造業PMI

・2月サービス業PMI

・2月総合PMI

・2月インド製造業PMI速報

・2月インドサービス業PMI速報

・2月インド総合PMI速報

・1月英国小売売上高指数

・2月ドイツ製造業PMI

・2月ドイツサービス業PMI

・2月ドイツ総合PMI

・2月ユーロ圏製造業PMI

・2月ユーロ圏サービス業PMI

・2月ユーロ圏総合PMI

・2月英国製造業PMI

・2月英国サービス業PMI

・2月英国総合PMI

・インド外貨準備高

・12月カナダ小売売上高

・2月米国製造業PMI速報値

・2月米国サービス業PMI速報値

・2月米国総合PMI速報値

・1月米国中古住宅販売件数

・2月米国ミシガン大学消費者マインド指数確報値

・ブッキングリゾートが東証グロースに新規上場《ST》