関連記事
2/21の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:52JST 2/21
[強弱材料]
強気材料
・SOX指数は上昇（5310.63、+0.94）
・米長期金利は低下
・米原油先物は上昇（72.57、+0.32）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38678.04、-486.57）
・NYダウは下落（44176.65、-450.94）
・ナスダック総合指数は下落（19962.36、-93.89）
・シカゴ日経225先物は下落（38555、-155）
・VIX指数は上昇（15.66、+0.39）
・為替相場は円高・ドル安（149.60-70）
・トランプ関税や移民政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・1月ニュージーランド貿易収支
・1月消費者物価コア指数
・2月製造業PMI
・2月サービス業PMI
・2月総合PMI
・2月インド製造業PMI速報
・2月インドサービス業PMI速報
・2月インド総合PMI速報
・1月英国小売売上高指数
・2月ドイツ製造業PMI
・2月ドイツサービス業PMI
・2月ドイツ総合PMI
・2月ユーロ圏製造業PMI
・2月ユーロ圏サービス業PMI
・2月ユーロ圏総合PMI
・2月英国製造業PMI
・2月英国サービス業PMI
・2月英国総合PMI
・インド外貨準備高
・12月カナダ小売売上高
・2月米国製造業PMI速報値
・2月米国サービス業PMI速報値
・2月米国総合PMI速報値
・1月米国中古住宅販売件数
・2月米国ミシガン大学消費者マインド指数確報値
・ブッキングリゾートが東証グロースに新規上場《ST》
スポンサードリンク